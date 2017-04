Puncte importante venite la pachet cu locul 1: Centrul de Excelență Deva – UTA Under 17 0-1

Pentru prima oară în acest retur, echipa Centrului de Excelență Deva, pregătită de arădeanul Dan Stupar, a evoluat pe „Centralul” la poalele Cetății, pe un gazon totuși destul de rău. În plus, și vremea ploiasă, cu vânt, a influențat desfășurarea partidei cu viceliderul seriei de Vest a Ligii Elitelor la Under 17. Având o atitudine și o implicare în joc foarte bună, UTA a obținut, în cele din urmă, victoria ce o duce pe primul loc în clasament, după ce Ardealul a fost învinsă acasă de LPS Bihor.

După un 0-0 la pauză, cu vântul împotriva lor, arădenii au punctat la 14 minute de la reluare. L. Bodri (care a avut trei situații bune de gol în prima parte) a bătut un corner de pe stânga, iar fundașul Sabău a înscris cu capul din 7 metri. Au mai fost și alte ocazii în contul vizitatorilor, printre care și o bară a lui Raul Petcuț, dar și o ratare a ex-ului Boștină, dar scorul a rămas cel stabilit în minutul 54: 0-1.

„După aspectul jocului, cred că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Am avut și noi ocaziile noastre, iar UTA a devenit cu adevărat periculoasă doar când a avut vântul în favoarea ei. De fapt, cred că și golul a fost influențat de acest factor, plus o ieșire greșită a portarului nostru. În fine, îi felicit pe cei de la UTA pentru victorie și le urez baftă”, a spus Dan Stupar, tehnicianul „tricolorilor” de 2001 de la Deva. „Meciul s-a jucat pe un teren destul de prost, pe o vreme câinoasă. Chiar și în aceste condiții improprii pentru fotbal, băieții au strâns rândurile și au făcut, poate, cel mai bun meci al lor ca atitudine din acest retur. Cheful de fotbal a fost total, iar vestea că suntem peste Ardealul în clasament, ca urmare a rezultatului direct, ne bucură și mai mult. Păcat că am pierdut cele două puncte cu LPS Banatul, dar dacă așa a trebuit să se întâmple pentru ca jucătorii noștri să conștientizeze că trebuie să joace cum au jucat azi, mai atenuează din supărarea de acum zece zile”, ne-a mărturisit și Mihai Petcuț, antrenor la UTA Under 17, alături de Costel Bogoșel și Sandu Țamboi.

Zamfir – Deliman, Onuțan, Sabău (Toda), Frai – T. Bodri – Obdrad (Al. Stan), R. Petcuț, Gruiescu (Covaci), L. Bodri – N. Faur (Boștină) a fost formația aliniată de „roș-albi” astăzi, la Deva.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email