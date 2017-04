Încă șase pași spre Liga a 2-a! Sebișul se „ciocnește” cu Galda pentru trei puncte imense: „E timpul să luăm o opțiune importantă pentru promovare”

Sezonul 2016-2017 al Ligii a 3-a a intrat în linie dreaptă, iar lupta pentru promovare se dă la „baionetă” între patru formații, deși chiar și Deva sau Lugojul mai au dreptul să spere. 18 puncte mai rămân în joc, iar pe trei dintre ele se bat, sâmbătă, două dintre pretendente. Surpriza plăcută a seriei, Industria Galda de Jos găzduiește liderul seriei în derby-ul etapei cu numărul 24.

Se anunță un meci aprig, chiar spectaculos, între două formații ofensive, preocupate de fotbal. Meciul din tur stă mărturie acestui fapt, sebișenii impunându-se cu 3-2, după ce, în minutul 55, formația din județul Alba avea 2-1 pe tabelă. Cel care deschide conturile în toamnă a fost Alexandru Avramescu, cu un șut frumos de la 20 de metri. „Într-adevăr, Galda e o echipă incomodă, ce nu are mari individualități, dar se bazează pe unitatea grupului. Am simțit ce pot din teren la meciul tur, la un moment dat ne conduceau, dar nici noi nu stăm rău la capitolul dorință și caracter. Am luat trei puncte importante atunci, dar miza e și mai mare sâmbătă. E un derby de clasament cu 6 etape înainte de finalul sezonului, cine câștigă ia o opțiune importantă pentru promovare. Sperăm să fim noi aceia, e timpul pentru așa ceva, victoria e scopul deplasării noastre”, spune mijlocașul Naționalului, care a mai jucat la Galda de Jos în urmă cu două sezoane pe când îmbrăca tricoul Cugirului. „Atunci, a ieșit un 0-0, acum sper să mă bucur pentru un succes al echipei mele. Avem încredere, moral după cele trei victorii consecutive, am înscris 9 goluri și am primit doar unul, vrem să continuăm această serie pozitivă până la final. O să încercăm să ne impunem jocul și ne distanțăm de urmăritoarele noastre”, a adăugat Avramescu, rămas cu o singură reușită stagională, cea din prima manșă cu Galda.

De partea cealaltă, Galda se poate lăuda cu statutul de echipă (singura) neînvinsă în retur. Parcursul excelent din această primăvară, ce contravine situației financiare precare, i-a dus pe „galben-albaștrii” pe locul 2 în clasament, cu șanse foarte bune de promovare. Însă, e clar, multe depind și de „ciocnirea” direct cu Sebișul. „Întâlnim liderul la zi, o echipă foarte tehnică şi în acelaşi timp cu o prezenţă fizică demnă de luat în seamă, cu trasee clare de joc. Naţional Sebiş are un antrenor inteligent, o conducere pe măsură, întrunind toate condiţiile unei formaţii ce tinde spre Liga a 2-a, spre deosebire de noi ce avem multe lipsuri. Însă am încredere în jucătorii pe care îi antrenez şi îi invit pe toţi cei care simt ceva pentru Industria Galda de Jos să vină la stadion, pentru că vor avea parte de un spectacol fotbalistic demn de urmărit”, a declarat Paul Ciucă pentru ziarulunirea.ro înainte de meciul de sâmbătă, de la ora 17.

Dacă sebișenii au o singură problemă de lot, respective Ionel Mihuța (suspendat), în tabăra gazdelor lista de posibilelor absențe e mai lungă. Pe lângă accidentatul Cioplântă, un talentat fundaș central de 19 ani, Ciucă nu știe încă dacă îi va recupera pe: Frenţiu, Baghiu, Cernea sau G. Goronea.

Formații probabile:

Galda: Ștef – Olar, D. Lupșan, Haiduc, Boancă – P. Man – Cernea, Costea, G. Coronea, S. Mureșan – R. David.

Sebiș: Munteanu – Kilin, Bîrsănel, Basic, Siminic – Avramescu, Suciu – Săulescu, Velici, Iuga – Tulcan.

