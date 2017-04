Oprița și Roșu se reîntâlnesc după aproape 5 ani: „A fost martorul despărțirii mele urâte de Petrolul, fără să aibă vreo vină”

Actualul antrenor al lui Juventus București a încheiat conturile cu primul eșalon românesc în iarna lui 2012. Daniel Oprița a fost pus pe linie moartă la Petrolul și, în cele din urmă, a acceptat rezilierea amiabilă a contractului cu „lupii galbeni”.

Antrenor principal al ploieștenilor era Cosmin Contra, ajutat de Laurențiu Roșu, adversarul de sâmbătă în Juventus – UTA. „E un băiat bun, m-am înțeles bine cu el. Am fost colegi și la națională puțin, mă bucură reîntâlnirea cu el. Pe de altă parte, a Laurențiu a fost martorul despărțirii mele de Petrolul, fără – însă – să aibă vreo vină. Alții peste el și chiar peste Cosmin Contra au decis că având o vârstă nu mai merit să joc, deși eram golgheterul echipei împreună cu Hamza. Nu a fost frumos ce s-a întâmplat atunci cu mine, fiindcă făcusem câte ceva pentru club, ajutându-l să promoveze și apoi să nu retrogradeze, dar sunt vremuri demult apuse. Ceea ce am învățat atunci și aplic azi în cariera de antrenor este că un jucător de 40 de ani are aceleași drepturi să joace, dacă e în formă și ajută echipa, ca unul tânăr”, ne-a mărturisit Oprița.

Despre scurta perioadă în care au lucrat cu Daniel Oprița la Ploiești a vorbit și Laurențiu Roșu. „La Steaua nu ne-am intersectat fiindcă eu plecasem deja când a venit Daniel. În schimb, am lucrat o lună de zile, din noiembrie până în decembrie 2012 la Petrolul, apoi el s-a despărțit de club. Antrenorul Oprița mi se pare că pune mare preț pe organizarea jocului. Nu degeaba Juventus a încasat doar 11 goluri în acest campionat, dar a și înscris multe. Dar, încercăm să ne luăm măsurile de rigoare”, a menționat „principalul” arădenilor.

