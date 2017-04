Oprița vrea să se apropie și mai mult de Liga 1 după meciul cu UTA și consideră importantă absența lui Petre

Juventus București numără etapele până va obține și promovarea matematică în Liga 1. Teoretic, pentru „alb-negrii”, meciul cu UTA nu are o foarte mare importanță, atâta timp cât avansul față de locul 2 este 15 puncte, iar Chipirliu et. comp. mai au destule partide abordabile în față.

Chiar antrenorul liderului ligii secunde admite această situație, dar tot el susține că echipa sa va aborda partida doar la victorie. „Este clar că UTA va trebui să joace pentru toate cele trei puncte, căci un punct nu cred că i-ar ajuta prea mult. Suntem conștienți de asta, dar și noi am pregătit meciul pentru a-l câștiga. Chiar dacă eram promovați și matematic, ceea ce încă nu e cazul, la fel am fi abordat am fi abordat meciul cu UTA sau cu oricare alt adversar. Nu suntem obișnuiți cu jumătăți de măsură și asta cred că se vede în parcursul nostru din acest campionat”, a spus fostul atacant al Stelei.

Oprița mai crede că un astfel de meci ar fi meritat condiții mai bune de desfășurare: „Vremea se anunță ploiasă și rece, iar terenul nu poate fi foarte bun. Mare păcat, căci ar fi venit multă lume la meci. UTA este o echipă bună, de tradiție care atrage, sigur va avea și galerie la meci. Sper, până la urmă, să fie un meci frumos”.

Care este adevărata față a UTA-ei, cea care remizează cu Luceafărul sau Afumați sau cea care o bate pe Sepsi Sfântu Gheorghe? „Nu știu exact ce să mă aștept de la adversar. Chiar dacă a câștigat etapa trecută cu Sepsi, UTA a riscat mult la acel penalty ratat de oaspeți. A fost momentul psihologic al meciului, la cum se juca, nu cred că echipa din Sfântu Gheorghe ar fi pierdut acel meci. Dar, ne interesează mai puțin ce joacă adversarul, dacă noi facem ceea ce trebuie și ceea ce știm la ora meciului, nu cred că vom avea probleme”, a răspuns „principalul” liderului.

După ce a câștigat duelul cu Attila Hadnagy, Adi Petre nu poate să-și măsoare forțele cu golgheterul campionatului, Bogdan Chipirliu. „Câteodată, diferența la acest nivel o fac și jucătorii sub vâsrtă. E important să ai tineri de valoare, iar Petre e unul dintre ei. UTA îi va simți lipsa, dar, pe de altă parte, se poate descurca și fără el”, a concluzionat Oprița.



Mai vechii accidentați, Dima și Florea, sunt singurii fotbaliști indisponibili în tabăra celor de la Juventus.

