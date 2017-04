Roșu vorbește din nou despre promovare și regretă că suporterii UTA-ei nu pot vedea la TV meciul cu Juventus

După ce a mărturisit că nu citește presa, deci nici comentariile fanilor dinmediul online, pentru simplul fapt că nu are timp, Laurențiu Roșu a fost provocat să-și spună părerea despre îndoiala unora cu privire la dorința de promovare a UTA-ei la finalul acestui sezon. „De aceea am venit, de aceea muncim și jucăm etapă de etapă la victorie. Nu există să nu vrea cineva din club să promovăm, de la conducere, antrenori și jucători, plus suporteri. Cu toții ne dorim această promovare”, a reamintit tehnicianul „Bătrânei Doamne”. La un moment dat, Roșu spunea că nu mai dorește să vorbească despre obiectivul stagional, ci să ia fiecare meci în parte, dar: „Dacă am fost întrebat, a trebuit să răspund”.

Ca la toate meciurile de pe teren propriu în acest sezon, Juventus interzice camerele TV și la derby-ul de clasament cu UTA. Conducerea grupării bucureștene a refuzat cei 16 mii de euro de la Digi TV în ideea de a nu depinde de solicitările televiziunilor cu privire la programarea pentru o anumită dată și oră a partidelor de pe arena din Colentina. Au fost și voci care au spus că în felul acesta „alb-negrii” încurajează arbitrajul găzdar, dar Laurențiu Roșu nu se teme de acest aspect. „Nu sunt alarmat de faptul că nu se televizează meciul, nu îmi este frică de arbitraj. Pe de altă parte, era frumos pentru suporterii noștri care nu pot veni la București să vadă meciul, dar dacă aşa e stabilit, nu avem ce face”, a adăugat fostul internațional.

