Un punct câștigat sau două pierdute? UTA III – Păulișana Păuliș 2-2

…E întrebarea ce și-o pun ambele echipe și mai ales antrenorii lor după meciul de miercuri, de pe „Șega”. Păulișul și Dănuț Mițiți, fiindcă, deși – poate – după aspetul jocului nu ar fi meritat ceva, dar totuși au condus cu 2-0, iar UTA și Sandu Gaica, fiindcă au jucat bine și au avut ocazii, dar golul de 2-2 l-au marcat la ultima fază a meciului.

Sesizând ziua mai slabă a Păulișanei, dar și pentru că îi țin balamalele datorită pregătirii specifice zilnice, „roș-albii” au dominat destul de clar începutul de meci. S-au născut și câteva ocazii, ratate – însă de Miculescu, Prună sau Lezeu, însă nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Recuperând o minge în terenul propriu, Itu l-a lansat pe Dani Popa, acesta a parcurs în viteză 40 de metri și l-a executat pe Debre. Era minutul 35, iar după alte 8 minute s-a făcut 0-2. Cel carea stabilit, de altfel, scorul pauzei a fost Suciu, în urma unei lovituri cu capul după un corner.

Scenariul cu „puștii” lui Gaica la timonă s-a reluat în partea secundă, dar tot oaspeții au avut ocazia de a închide meciul, dar D. Calancea a finalizat pe lângă din poziție ideală. Eforturile utiștilor aveau să se concretizeze și pe tabelă în minutul 58, atunci când nou-intratul Dumitru i-a pus mingea pe cap lui Miculescu și acesta nu a mai greșit. Au urmat minute bune de forcing al gazdelor, dar Dumitru, Miculescu și Tăședan nu au găsit drumul spre și gol și partida se îndrepta spre un succes al Păulișului. A venit, însă, minutul 90, când Haloș a centrat de pe dreapta, portarul Dulhaz a fost depășit, iar Lezeu a îndeplinit formalitate de la bara a doua: 2-2, rezultat final.

„După aspectul jocului am pierdut două puncte, dar la fel de bine puteam rămâne fără niciunul dacă nu am fi marcat la ultima fază. Chiar dacă am dominat teritorial partida, nu sunt foarte mulțumit, mai ales de jucătorii care vin de sus, de la alte grupe decât 2001 și nu conștientizează că ne așteptăm cu toții mai mult de la ei”, a menționat Sandu Gaica, tehnicianul UTA-ei 2001, angrenată aproape etapă de etapă în primul eșalon județean.

Păulișul spera să recupereze rapid punctele pierdute acasă cu cei de la Curtici și au fost la câteva secunde de a reuși acest lucru. „Sunt supărat din toate punctele de vedere. Am jucat destul de slab azi, copiii UTA-ei ne-au pus destul de mari probleme și, cu toate astea, am avut 2-0 pe tabelă și o ocazie imensă de a închide definitiv meciul. Deși am fost echipa mai matură, mai experimentată, am reușit performanța de a fi egalați în urma unor erori foarte grave în apărare. Dar, probabil, a fost mai echitabil așa, sau poate chiar nu meritam nici acest punct după cum am jucat”, a recunoscut Dănuț Mițiți, antrenorul formației din Podgorie.

Formații:

UTA III: Debre – Haloș, Dobrean, Salka, Curta (46 Laza) – Isac, Lazie (63 Hrezdac) – Lezeu, Miculescu, Prună (55 Dumitru) – Marica (55 Tăședan).

Păulișana Păuliș: Dulhaz – E. Calancea, Suciu, Cervenschi, Ambruș – Iercan (74 Gherghel), Itu, Savu (86 Șt. Calancea), D. Calancea – D. Popa (90 Belei), Albulescu (67 Bruț).

Arbitri: Cristian Coroban – Alina Mihoc, Tudor Groșan.

Observatori AJF: Răzvan Cadar, Vasile Rad

FOTO: UTA Media Design

