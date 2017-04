Kotrong a ieșit din cursa pentru medalii, Cîmpian e în finala la individual compus la „europenele” de gimnastică de la Cluj

Tânărul gimnast Adelin Kotrong a revenit în circuit după o perioadă lungă cauzată de probleme medicale. A strâns din dinţi şi, prin muncă, ambiţie şi tenacitate, a ajuns în lotul naţional de seniori. Iar zilele trecute a evoluat la Cluj la Campionatul European, în trei probe: cal cu mânere, sol şi sărituri.

Emoţiile şi-au spus cuvântul, dar tânărul gimnast al CSM Arad consideră că a acumulat experienţă la un nivel înalt, lucru ce-i va fi benefic pentru ceea ce urmează. „A fost un concurs super, dar presiunea și-a spus cuvântul. Mulțumesc publicului că a fost de partea noastră şi ne-a încurajat până la sfârșit. La un asemenea nivel trebuie să ai nervii foarte tari, să poţi să te stăpânești, ceea ce eu nu am reușit. Sper pe viitor să capăt experienț[ şi să pot demonstra de ce sunt capabil. Mă bucur că am ajuns până aici şi că într-un an de zile am prins echipa de europene şi cupă mondială, primele obiective pe anul acesta”, ne-a spus Adelin Kotrong.

Gimnasta arădeană Olivia Cîmpian (CNS Cetate Deva) a obținut calificarea în finala la individual compus din cadrul Campionatelor Europene care se desfășoară în aceste zile la Cluj-Napoca. În ultimul act la individual compus au ajuns și celelalte trei componente ale lotului tricolor, Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Ioana Crișan.

Aflată la primul concurs major de seniori din carieră, Olivia Cîmpian a obținut calificarea în finală la individual compus de pe locul 26 (50,481 puncte). Arădeanca a evoluat la toate aparatele obținând următoarele note: sol – 12.966, sărituri – 14.233, paralele – 11.466 și bârnă – 11.816. Finala la individual compus feminin este programată azi, între orele 17,30-19,30.

