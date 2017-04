Păcurar: „Punctele le-am pierdut în zece minute, dar producem fotbal și asta e cel mai important”

UTA II a ajuns la al patrule eșec consecutiv și-și complică și mai mult situația în subsolul clasamentului seriei a IV-a a Ligii 3-a. Pe de altă parte, la valul de retrageri și probleme de ordin financiar, este posibil ca „Bătrâna Doamnă” să aibă și la anul echipă în eșalonul trei.

Bineînțeles, antrenorii arădenilor nu pot fi mulțumiți de eșecul de la Giarmata, însă nici nu sunt alarmați. Dimpotrivă, am zice. „Am preconizat că se va întâmpla asta, adică să conteze experiența superioară a formației din județul Timiș. Practic, ne-au dat gol la primul șut pe poartă și încă de la mare distanță după o execuție de excepție, favorizată și de vânt. Apoi, pe greșeli personale am luat alte două goluri până la pauză și cam asta a fost. Punctele le-am pierdut în zece minute, dar mă bucur că producem fotbal. Cred că am avut o posesie net superioară, atât în prima repriză, cât și în a doua, ne-am creat destule ocazii, am avut și două bare, dar până nu învățăm să fim pragmatici, e greu să emitem pretenții la rezultate bune. Sigur, nu avem cum să-i felicităm pe jucători după acest meci, dar nici nu-i putem critica prea mult. Au jucat, au vrut, doar că atât s-a putut azi din punct de vedere al rezultatului”, a spus Cristi Păcurar, cel care conduce destinele „satelitului” utist alături de Dan Oprescu, Adi Ungur și Vasile Sin.

Înainte de meciul de la Giarmata, Păcurar spunea că așteaptă mai mult de la jucătorii care nu au dreptul de a juca la Elite din cauza vârstei. „Rău nu au jucat, doar că trebuie să înțeleagă până la capăt că de aici și până la prima echipă mai este doar un pas, pe care trebuie să-l facă ei. Noi le dăm credit, îi antrenăm, însă ultimul cuvânt îl au ei. Pe lângă faptul că nu aveam voie să facem erorile din apărare azi, în rest ne-au lipsit doar golurile. Fără a căuta o scuză în asta, contează și că suntem nevoiți să jucăm fără un atacant de meserie în acest retur și improvizăm etapă de etapă. Dar, fotbaliștii noștri cresc chiar și prin aceste înfrângeri”, a adăugat profesorul de pe banca UTA-ei II.

