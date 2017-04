Puncte imense puse în joc pentru UTA în „fieful” liderului Juventus: „Nu se vor relaxa, dar noi ne gândim doar la victorie”

Fiindcă a pierdut puncte prețioase în debutul acestui an, nu mai puțin de 10, între care jumătate pe teren propriu, UTA are de jucat adevărate finale până la finalul stagiunii. Pentru prima dintre ele garantează și clasamentul și asta pentru că mâine, în cartierul bucureștean Colentina, se duelează echipele de pe locul 1 și 4.

Juventus e 99% sigură că la anul se bate cu Steaua, Dinamo sau Viitorul și e greu de citit înainte disputei cu arădenii. Bucureștenii sunt fie foarte deciși să elimine și ultimul dubiu asupra statutului lor, fie se vor relaxa puțin, iar atunci „Bătrâna Doamnă” chiar poate mânca o pâine bună în Capitală. Laurențiu Roșu nu prea ia în calcul ultima variantă și explică de ce. „Chiar dacă ei nu au nevoie aşa mare de puncte, precum avem noi, cu siguranţă nu se vor relaxa. Nu mă aştept la aşa ceva, deoarece îşi doresc să promoveze cât mai repede. Ceea ce știm este că jucăm împotriva unei echipe puternice, cu jucători valoroşi, liderul ligii secunde. Juventus a primit cele mai puţine goluri, e promovată în proporţie de 95 % în Liga I. Dar, ne dorim să câştigăm, vrem cele trei puncte. Pe de altă parte, știm că în fotbal totul este posibil, putem face egal sau să pierdem, dar noi nu ne gândim decât la cele trei puncte”, a spus antrenorul „roș-albilor”.

Acesta susține că și-a studiat atent adversarul de mâine dimineață și speră să găsească antidot, chiar dacă îi lipsesc doi dintre titulari, Chindriș și Petre. „I-am văzut în câteva meciuri, le-am arătat imagini şi jucătorilor, ştim cu cine aveam de-a face. Punctul lor forte e apărarea, dar să nu uităm că dau golgeterul campionatului (n.a. Bogdan Chipirliu). În plus, la mijloc au jucători valoroși și cu experiență, precum Zaharia ori Băjenaru. În general, au un lot bun, valoros, nu degeaba sunt pe primul loc la o asemenea distanță de urmăritoare”, a adăugat Roșu.

Dincolo, Oprița îi promite o replică puternică „Bătrânei Doamne”, mai ales că e sigur că echipa sa va avea destule spații de manevră, ținând cont de faptul că arădenii ar trebui să forțeze victoria. „Este clar că UTA va trebui să joace pentru toate cele trei puncte, căci un punct nu cred că i-ar ajuta prea mult. Suntem conștienți de asta, dar și noi am pregătit meciul pentru a-l câștiga. Chiar dacă eram promovați și matematic, ceea ce încă nu e cazul, la fel am fi abordat am fi abordat meciul cu UTA sau cu oricare alt adversar. Nu suntem obișnuiți cu jumătăți de măsură și asta cred că se vede în parcursul nostru din acest campionat”, a spus tehnicianul liderului, care nu va putea conta pe mai vechii indisponibili, Dima și Florea.

„Cred că şi să vrem şi nu avem cum să nu promovăm. Şi nici primul loc nu avem cum să îl mai pierdem. Noi am avut constanţă, nici nu contează dacă am făcut sau nu spectacol. Momentan, mă gândesc să promovăm, să ne vedem matematic în Liga 1, apoi ne vom gândi şi la ce este de făcut. Eu îmi stabilesc obiectivele pas cu pas şi cred că toţi trebuie să facă aşa”, a mai spus și George Călinţaru, pentru programul de meci Juventus – UTA, care apare sâmbătă şi se distribuie gratuit fiecărui spectator prezent la stadionul din cartierul Colentina.

Formații probabile:

Juventus: Stoian – Beţa, Ov. Morariu, Wallace, Carabela – Bărbulescu, Băjenaru – Al. Zaharia, Chipirliu, Călinţaru – Al. Muscă.

UTA: Miron – Muntean, Manea, Gligor, Burlă – Strătilă, Adili, Tănase, Andor – Stahl, Curtuiuș.

Meciul derby dintre Juventus Bucureşti şi UTA se va desfăşura sâmbătă, de la ora 11 și va conta pentru etapa a 30-a a Ligii 2. Disputa nu se va vedea pe TV, însă va putea fi urmărit în format live-text pe site-ul sportarad.ro.

Juventus e lider în campionat cu 66 de puncte adunate în 26 de meciuri, în timp ce UTA e pe locul 4 şi are 50 de puncte. În partida tur, desfăşurată la Arad, pe stadionul Motorul, în faţa a 600 de spectatori, bucureştenii au câştigat cu 1-0 după autogolul lui Alexandru David, fotbalist la care „Bătrâna Doamnă” a renunțat în urmă cu două săptămâni.

