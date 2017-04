Curtuiuș, la primul gol oficial al anului: „Dacă dai 100% la orice meci, până urmă la îți iese. Echipa are caracter, nu e simplu să revii cu Juventus”

Veștile sunt cele mai bune de la București. Pe lângă punctele din meciul cu liderul, UTA îl înscrie din nou pe lista marcatorilor pe Marius Curtuiuș, golgheterul său din ediția precedentă de campionat.

Atacantul de 27 de ani a marcat un gol de vârf pur, plasându-se perfect la centrarea lui Copil. ”Adversarii mei s-au mișcat la acea fază, iar eu am rămas pe loc. Acolo am simțit că vine mingea și mă bucur că nu m-am înșelat. Poate nu a fost o execuție prea spectaculoasă, dar atâta timp cât balonul s-a dus în plasă nimic nu mai contează. Punctele sunt esențiale pentru obiectivul nostru, iar golul îmi dă mie încredere, deși nu m-am demoralizat niciun moment. Mă zbat tot timpul pentru echipă, dau sută la sută în orice meci, iar dacă muncești, până la urmă îți iese. Nu îmi făceam probleme din chestia asta, că nu reușeam să marchez, ci doar pentru că am făcut mulți pași greșiți și poate era nevoie să marcăm mai mult”, a spus atacantul Bătrânei Doamne.

Întrebat dacă Juventus a prins o zi mai slabă, Curtuiuș a adăugat: ”Nici vorbă, au jucat, au atacat, au avut ocazii, în ultimele 20-25 de minute de abia mai ieșeam din 30 de metri. Dar, așa cum altădată noi am fost cei care nu au găsit golul, așa s-a întâmplat acum cu ei. Până la urmă, am demonstrat că echipa noastră are caracter, nu era simplu să revenim de la 0-1 pe terenul unei echipe ce nu a pierdut deloc acasă în acest sezon, mai ales după ce am ratat și un penalty. Însă, am marcat exact când a trebuit, în final de primă repriză și în debutul celei de-a doua și am obținut o victorie binemeritată și mai ales binevenită”.

Cu reușita de azi, de la București, Marius Curtuiuș a ajuns la 7 goluri stagionale.

