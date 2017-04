Derby-ul a revenit Galdei! Ciucă: „Începem să visăm frumos” v.s. Suciu: „Am pierdut o luptă, nu și războiul”

Derby-ul seriei a IV-a a Ligii a 3-a a fost extrem de spectaculos, cu destule faze de-o parte și de cealaltă, dar la gol(uri) au învins gazdele de la Galda. Reușita decisivă i-a aparținut lui Mureșan, care a beneficiat de o centrare ca la carte de la Goronea.

Paul Ciucă este omul momentului în județul Alba, făcând adevărate minuni cu Industria, o echipă ce joacă fără bani în acest retur, dar are șanse reale de promovare în eșalonul superior. „Când învingi echipa de pe locul 1 este firesc să ne bucurăm, să trăim momentul. Cu muncă și seriozitate am ajuns aici! Noi, la Galda nu ne-am propus să promovăm, nu am vorbit niciodată despre aceasta, dar le-am spus băieților că dacă învingem Național Sebiș începem să visăm și nu ne vom da la o parte”, a afirmat antrenorul galdenilor pentru ziarulunirea.ro.

„Am învins o echipă foarte bună. Nu dezvălui secretele tactice, dar am fost mereu primii la minge, am luptat și totul a ieșit cum ne-am dorit. Suntem realiști, nu ne facem mari speranțe, avem cel mai greu program dintre echipele din față. Jucăm, știm că etapa viitoare avem derby la Ighiu, dar dacă o să promovăm în Liga a 2-a o să dorm o noapte pe teren, așa cum le-am spus băieților”, a adăugat Ciucă pentru aceeași sursă.

Fie că vorbim despre victorii sau înfrângeri, managerul-antrenor al Sebișuluil, Călin Cojocaru rămâne în silenzio stampa. Din tabăra Naționalului, care a căzut pe locul 2 în clasament, la egalitate cu Ripensia, a vorbit Cornel Suciu, care a bifat 85 de minute pe terenul din Galda. „Meciul a fost extrem de frumos, cu ocazii multe de-o parte și de cealaltă. Din păcate, noi nu am marcat, nu am fost lucizi în atac și a decis acel gol luat foarte ușor în debutul reprizei secunde. Am prins și un portar în formă foarte bună, ei au început să tragă de timp la 1-0 și asta a fost. Am pierdut o luptă, dar nu și războiul. Trebuie să ne revenim rapid și să câștigăm totul până la final. Sigur, echipele din zona noastră se vor mai încurca între ele și va trebui să profităm”, a spus fostul mijlocaș central al Viitorului Constanța și Șoimii Pîncota.

