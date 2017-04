Roșu: „I-am făcut pe băieți să înțeleagă că putem reveni dacă se dăruiesc la maxim”

UTA a dat lovitura în cartierul bucureștean Colentina în cel mai bun moment posibil. Cele trei puncte mari luate din „fieful” liderului, coroborate cu cele câștigate cu Sepsi, le permit arădenilor să spere și pe mai departe la o promovare atât de dorită de suflarea „roș-albă”. „De când am venit la Arad mi-am propus promovarea, le-am transmis și jucătorilor și ei s-au străduit să facă jocuri cât mai bune. Normal, am întâmpinat și probleme, am pierdut acasă cu Brașovul, dar am trecut cu bine peste ele și sper ca aceste două victorii, cu Sepsi și Juventus, să ne dea încredere pentru acest final de campionat”, a spus Laurențiu Roșu la finalul meciului de azi.

Referitor la desfășurarea ostilităților cu „alb-negri”, principalul Bătrânei Doamne a adăugat: „A fost o partidă foarte grea, am întâmpinat anumite dificultăți în anumite momente ale jocului, dar să nu uiăm că Juventus e o echipă foarte puternică, de asta e pe primul loc. Dar, eu zic că ne-am ridicat la nivelul lor azi. Am fost surprinși de lovitura liberă a lui Băjenaru, am mai și ratat și un penalty, dar am revenit ușor-ușor. „I-am făcut pe băieți să înțeleagă că putem reveni dacă se dăruiesc la maxim, dovadă că am luat cele trei puncte foarte importante pentru noi. Dar nu s-a terminat nimic, sunt multe echipe ce se luptă cu noi pentru locurile doi și trei, încercăm să acumulăm puncte în continuare și vedem după ultima etapă ce se va întâmpla”.

Aproximativ 70 de suporteri ai echipei fanion a Aradului și-au încurajatfavoriții la București în această dimineață. „Trebuie să le mulțumim și să ne bucurăm alături de acești minunați suporteri, care au făcut o deplasare așa lungă pentru a ne susține. Mi-aș dori ca UTA să ajungă din nou pe prima scenă, cei din oraș să susțină echipa și să vadă meciuri de Liga 1 pe noul stadion”, a încheiat Roșu.

