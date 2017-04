Capătă a evitat (semi)surpriza: Unirea Sântana – CS Ineu 2-1

Dinu Donca și Cristi Sculici au încrucișat din nou săbiile, după ce luni cei doi stăteau pe bancile celor de la UTA, respectiv Ineu, în derby-ul campionatului la juniori C. Roata s-a întors și Donca și-a luat revanșa în Liga 4-a, ca tehnician al Sîntanei, la capătul unei partide în care vizitatorii arată cu degetul spre arbitri.

Chiar dacă la capitolul puncte stă rău, zărăndanii au început cu aplomb cam toate meciurile oficiale, însă o execuție de excepție a lui Martin (șut în vinclu de la 20 de metri) i-a pus din nou în postura de a alerga după adversar. Au și avut noroc că Alex Capătă s-a cam jucat cu ocaziile, așa că, au găsit golul de 1-1 prin Alin Gligor, după o oră de joc. Fostul atacant al Gloriei și Sebișului a transformat frumos o lovitură liber de la 22 de metri, ușor lateral stânga și speranțele pentru un rezultat bun existau. A și urmat o perioadă de joc bună a Ineului, s-a cerut și penalty la două șarje ale lui Ciocan și au fost și ceva faze fixe periculoase în careul lui Csurka, însă, când s-au trezit din amorțire, „uniriștii” au marcat și golul de 3 puncte. În minutul 74, Vuin l-a deschis excelent pe Capătă și a acesta a înscris din demi-voleu din interiorul careului.

Vizitatorii nu au mai găsit forța să revină în joc și Sîntana ia „potul” ce o ține în cursă pentru locul de podium. „Din nou, am avut mari probleme de lot, am putut așeza pe bancă doar doi jucători. Din punct de vedere tactic și ca număr de situații de poartă, meciul a fost la discreția noastră. Nu-mi convine, însă, că ne jucăm cu ocaziile și ne facem singuri meciul greu. Ineul nu a fost departe să plece cu un punct, mai ales că după golul lor ne-am dezorganizat puțin. Deocamdată, singurul nostru obiectiv nu poate fi decât acela de a ne recupera cât mai repede măcar o parte din fotbaliștii cu probleme medicale”, a punctat Dinu Donca, tehnicianul Sîntanei.

De partea cealaltă, ineuanii vorbesc despre un arbitraj potrivnic. „Azi am avut parte de cel mai slab arbitraj pe care l-am văzut eu de când asist la meciuri de fotbal. Am avut două penalty-uri neacordate la Ciocan, iar la unul dintre ele se impunea chiar cartonaș roșu. Am mai fost opriți din acțiuni și pe motiv de offside inexistent, a fost un arbitraj ca pe vremea lui nea’ Nicu. Nu înțelegem de ce sunt forțați unii arbitri dacă nu au nicio treabă cu legile fotbalului. Păcat, azi chiar am jucat bine și am fi meritat cel puțin un punct”, a spus Ionuț Benea, directorul sportiv al „alb-albaștrilor”.

Formații:

Sântana: Csurka – Toader, Mateiu, Vidac, Paven – Martin (86 Marc), Vuin, Bodea (57 Bolba) – Al. Ginghină, Capătă, Josan.

CS Ineu: Pușcaș – Ciocan, Karmanoczky (46 Țîrban), Iaroș, Hulbăr – Ponta – D. Bogdan (89 Dragoș), Spătaru, Clej, Gavrilă – G. Mașniță (46 Gligor).

Arbitri: Sorin Saladea – Silviu Mocanu, Vlăduț Stanciu. Observatori AJF: Dan Ologeanu, Eugen Roșu.

