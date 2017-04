Doar VI-FE pune capăt crizei: Șoimii Șimand – Victoria Felnac 3-4

Formațiile ce s-au încălzit reciproc azi iarnă de pe locurile 6 și 7 au intrat într-o pasă proastă în ultimele săptămâni, iar astăzi ambele trăgeau trăgeau tare depășească criza. Au reușit oaspeții, dar după aspectul meciului și numărul de ocazii putea fi invers.

Practic, meciul a început de la 1-1. În minutul 2, „șoimii” au bătut rapid o fază fixă, Petrila a scăpat singur, a driblat și portarul și a înscris simplu. Oaspeții au dat imediat replica, prin Băd, care a șutat frumos de la 24 de metri după o acțiune personală. Ritmul a fost excelent, dar golul de 1-2 (min. 26) a venit din fază fixă. Loredan Bogdan a dat penalty la un henț al lui Balogh, iar Băd nu a greșit execuția.

Partea secundă a început tot cu fostul prim divizionar, Flavius Băd, în prim plan. Fotbalistul care a jucat cu FC Național, Poli și Gloria Bistrița în elită a obținut un al doilea penalty și tot el a transformat cu sânge rece. Era minutul 52, dar Cosmin Petrilă a reacționat în aceeași manieră 2 minute mai târziu, obținând o lovitură de la 11 metri pe care tot el a trimis-o în poartă. Când Berar a marcat pentru 3-3 după o deschidere a aceluiași Petrilă, se părea că VI-FE va ceda din nou, însă nu a fost așa. Scăpați basma curată după ratarea lui Mărcuș, „alb-roșii” s-au dus la 4-3 cu 14 minute înainte de final. Dubeștean a găsit colțul scurt al porții lui Vaida de la 20 de metri, iar de data aceasta el și colegii săi au știut să țină de rezultat și pe fondul ratărilor lui Petrila, Balogh și Engelhardt.

Cu antrenorul-jucător, Jany Ruska – suspendat, dar și cu Cătană sau Faur accidentați, Șimandul rămâne doar cu satisfacția unui meci spectaculos. „Dacă nu am juca frumos, spectaculos și nu am aduce lumea la teren, am fi supărați sau alarmați. Sigur că nu ne convine faptul că tot pierdem sau cel puțin nu mai reușim să câștigăm, dar asta numai pentru că nu avem inspirație în momentele cheie sau greșim excesiv în apărare. Însă, ne vom reveni, veți vedea”, a spus Dani Mărcuș, „creierul” echipei din Șimand.

Conducerea Victoriei a obținut răspunsul căutat din partea jucătorilor după eșecul neașteptat cu Săvîrșinul. „În primul rând, trebuia să ne schimbăm atitudinea și asta am reușit. Să nu uităm că am început meciul de la 0-1, dar am egalat imediat și ne-am dus apoi la 3-1. Ne-am deconcentrat puțin, le-am permis să egaleze, însă găsit și golul de trei puncte. Au mai fost apoi ocazii de ambele părți, dar eu spun că victoria noastră este pe deplin meritată. Era important să încheiem rapid seria de înfrângeri chiar împotriva uneia dintre echipele destul de bune ale campionatului”, a menționat și Dan Ristin, președintele lui VI-FE.

Formații:

Șimand: Vaida – Rechițan, Tolan, Engelhardt, Rafila – Berar (86 Măcinic), Țigan, Balogh (77 Cuc), Covaci – Bubuș (46 Mărcuș), Petrila.

Felnac: Pășcalău – Tugulescu (64 Mărușteri), Brozbic, Moisă, Petri – Adam (90 Balint), Dubeștean – P. Bogdan (64 Stanciu), Butura, Sabău (69 Olariu) – Băd.

Arbitri: Mircea Ardelean – Remus Naghi, Lucian Berariu. Observatori AJF: Mircea Toderici, Andraș Mako.

