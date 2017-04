La fotofinish, cu Dulhaz candidat la parada sezonului: Păulișana Păuliș – Victoria Zăbrani 1-0

Dacă în Top 6 e aproape imposibil să mai pătrunzi până la finalul stagiunii, trei formații își dispută un onorific loc 7, iar Păulișul a luat o serioasă opțiune după succesul de azi. A bătut Zăbraniul cu un gol norocos, mai degrabă autogol, sosit cu 8 minute înainte de ultimul fluier.

Confruntarea a fost destul de echilibrată, cu o posesie superioară, dar în mare parte ineficientă a celor din Zăbrani. Ocaziile au alternat însă fără prea mare constanță. D. Calancea și D. Popa au fost cei mai periculoși oameni ai grupării din Podgorie, în timp ce Corlățeanu, Zele și Mitu și-au încercat de câteva ori șuturile fără efect pe tabelă.

Și așa, partida se îndrepta spre un rezultat alb, doar că a venit faza din minutul 87 și schema gazdelor. D. Calancea a sărit peste balonul așezat pentru o lovitură liberă, a plecat pe stânga, unde a fost găsit de Mițiți, a centrat înșelător în fața porții și Francescu a deviat nefericit balonul în plasa porții sale. Nemaiavând ce pierde, Zăbraniul s-a aruncat în atac, a urcat și portarul la fazele fixe, iar la ultima dintre ele a fost foarte aproape de egalare. La o minge aruncată în careul mic, mai precis în 3 metri, Iorgovan a reluat spre poartă, dar Dulhaz a făcut vrăjitoria și și-a salvat echipa de un gol ca și făcut.

Păulișul iese cu 4 puncte din săptămâna meciurilor cu UTA III și Zăbrani, dar mai ales cu un antrenor mulțumit. „Era esențial ca jucătorii să respecte sarcinile pe care le-am dat, să facă ceea ce le-am cerut, iar ei au fost la înălțime. Știam că dăm de o echipă bună, cu destui fotbaliști cu experiență, valoroși, dar am avut răbdare și tărie de caracter să dăm lovitura exact când a fost nevoie. Ne-a ieșit și o mică schemă la lovitura liberă ce a precedat golu. Am mai observat că intrarea mea pe teren îi mobilizează și mai mult pe jucătorii mei și de aceea am jucat și eu câteva minute, chiar dacă sunt accidentat. Îi felicit pe toți, cu o mențiune specială pentru Dulhaz ce ne-a salvat la un gol ca și făcut. Suntem pe un loc grozav în clasament, cel pe care mi-l doresc până la final cu această echipă frumoasă, muncitoare”, a menționat Dănuț Mițiți, „principalul” Păulișului.

De partea cealaltă, Adrian Abrudean nu consideră că merita să piardă în Podgorie. „Meciul l-am controlat din toate punctele de vedere, dar nu am avut atitudinea necesară să câștigăm. Ducem bine mingea până în ultima treime de teren, dar acolo se cam taie totul. Chiar și așa, ne-am creat destule ocazii, dar lipsa de concentrare e cea care nu ne dă pace nicicum. Nu mă interesează un anume loc în clasament, încercăm să punem bazele unei echipe puternice, omogene, pentru la anul”, a declarat antrenorul formației „roș-albe”.

Formații:

Păuliș: Dulhaz – E. Calancea (28 Albulescu, 89 Șt. Calancea) , Suciu, Cervenschi, Ambruș – Iercan, Itu, Savu, D. Calancea – D. Popa (88 Sarvici), Bruț (60 Mițiți).

Zăbrani: Irimia – Strango, Cati, Francescu, Dragu – Corlățeanu (84 Olariu), D. Crișan, Zele – Apostol (73 Mereuță), Iorgovan, D. Mitu

Arbitri: Tudor Jurcă – Zoltan Nagy, Sergiu Burcă. Observatori AJF: Dorin Vătran, Marcel Vida.

