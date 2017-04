Mutică și Roșca după meciul ce dă foc campionatului: „Sunt mândru de băieți” v.s. „Nu am făcut cel mai bun meci în fața unei echipe extrem de motivată”

Cel puțin deocamdată, Progresul Pecica este singura echipă din campionatul Ligii a IV-a ce le-a smuls ambelor echipe din vârful clasamentului. „Galben-albaștrii” au repetat scorul din toamnă cu Lipova (0-0) și în fața Crișului, chiar înainte de finala campionatului de săptămâna viitoare.

În acest moment, au mai rămas doar trei puncte între pretendentele la promovare, iar Mutică nu poate fi nici măcar în tribună la Chișineu Criș sâmbătă, pentru că are meci la Săvîrșin. „Da, e o constatare interesantă, dar are mai puțină importanță dacă văd eu sau nu derby-ul. Într-adevăr, s-a relansat campionatul, iar sâmbăta viitoare îmi doresc să câștige echipa cea mai bună, cea care joacă cel mai bine și apoi să promoveze în liga a treia. Mi-e greu să spun care din cele două ar putea fi, noi ne bucurăm că le-am ținut piept ambelor. Sunt mândru de ceea ce am realizat alături de această echipă, cu toate că tot timpul am avut absențe și probleme medicale. Băieții vin și se pregătesc bine la antrenamente, au respectat și azi, cu Crișul, tot ce le-am spus. Iar dacă îl aveam refăcut total pe Arsene, sau dacă Huțanu nu era suspendat, poate că puteam mai mult. Chiar și așa, am fost echipa ce a încercat să fie mai periculoasă, ne-am propus să construim mai mult cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziție. Sunt puțin supărat pe Isac, așa ceva nu se face. Ne-a și lăsat în zece și putea să dezechilibreze meciul. Dar, pe de altă parte, știu ce este în sufletul lui, sper să înțeleagă și să nu se mai repete”, a spus antrenorul Progresului la finalul confruntării cu liderul campionatului.

Odată cu remiza de la Pecica, seria de victorii a Crișului s-a oprit la 22, iar Lipova e la doar trei lungimi de undă în spate. „Odată și odată tot trebuia să ne împiedicăm. Nu puteam merge din victorie în victorie, mai ales că astăzi am întâlnit o echipă ce și-a dorit foarte mult să ne încurce, extrem de motivată, ce a dovedit spirit de sacrificiu. Nici noi nu am făcut cel mai bun meci, dar asta și pentru că am avut câțiva fotbaliști cu probleme. Mihai nu este complet refăcut, Jichici nu a făcut antrenamente săptămâna asta, iar Ciornei, un jucător important pentru noi, care ne-a câștigat destule meciuri, a avut probleme la umăr și genunchi. Am încercat să profităm de talia noastră superioară, dar au avut și ei patru jucători înalți, care dau bine cu capul și s-au bătut bine cu ai mei”, a fost analiza lui Mihai Roșca după disputa de la Pecica.

Evident, gândurile celor de la Criș se îndreaptă spre meciul cu urmăritoarea Lipova. „Un singur lucru mă îngrijorează, absența lui Turcuș. Dar, trebuie să ne mobilizăm și să câștigăm jocul, dar nici la un egal nu ne spânzurăm, vedem ce va fi”, a concluzionat antrenorul liderului.

