Neamț i-a răspuns lui Pavel, dar Burza a plecat cu Poliția de la teren: ACS Socodor – Cetate Săvîrșin 2-4

Două dintre echipele nou promovate s-au duelat în această după-amiază la Socodor, pentru punctele liniștii pe acest final de sezon. Gazdele de la Socodor aveau parcă mai multă nevoie, mai ales că îi așteaptă o serie de meciuri infernale, dar Săvîrșinul a surprins din nou cu un joc foarte ofensiv ce i-a adus a doua victorie externă a săptămânii, după cea de la Felnac. Dacă în intermediară, „vioara întâi” a fost Pavel, de data aceasta antrenorul-jucător, Cătălin Neamț a furat privirile cu un „hattrick”. Însă, până și acesta a recunoscut că echipa gazdă trebuia să beneficieze de un 11 metri la scorul de 2-3.

Pe un gazon destul de bun, combatantele au jucat deschis încă din start, cu garda jos. S-a născut un meci pe contre, cu un ritm bun și o sumedenie de ocazii și e de mirare că a trebuit să așteptăm 33 de minute pentru prima modificare a tabelei. Atunci, I. Bogdan a intrat în centru și a prins un „trasor” perfect de la 25 de metri ce l-a lăsat spectator pe Virzob. Avantajul oaspeților a durat doar 7 minute, căci D. Ardelean a înscris și el spectaculos din afara careului, dar scorul pauzei avea să fie 1-2. În minutul 43, Pavel l-a deschis inteligent pe Neamț și acesta a înscris din colțul careului de 6 metri.

În partea secundă, arbitrajul a jucat un rol important. După gazdele au egalat prin S. Mako (min. 52), la capătul unei faze șnur la care au mai participat D. Ardelean și Molcuț, gazdele au acuzat acordarea loviturii de pe 16 metri din care Neamț l-a executat direct pe Virzob, cu o execuție de efect, peste zid. Era minutul 69, iar puține minute mai târziu, în loc de penalty pentru Socodor, „centralul” Burza i-a dat al doilea „galben” pentru simulare lui S. Mako și „galben-albaștrii” rămâneau în zece. Banca gazdelor a luat foc, spectatorii de asemenea și la stadion a fost chemată Poliția. În inferioritate numerică și foarte nervoși, cei din Socodor au încasat și golul patru, tot de la Neamț, care a marcat din 8 metri, la colțul scurt, după pasa lui Oprea. 2-4, rezultat final

Susținătorii gazdelor au ajuns în zona vestiarelor, forțele de ordine fiind nevoite să fie tampon până la plecarea brigăzii de arbitri. „Acest Burza ne-a mai mâncat un meci în Liga 5-a, la Ghioroc, dar nu pot spune că e rău intenționat. Poate chiar nu știe sau se pierde, cert este că a fost viciere de rezultat. La 2-3 în loc să dea penalty, ne dăm om afară, în condițiile în care atacau insistent. E adevărat că și Săvîrșinul a avut și alte ocazii, ne-au surprins puțin cu cinci jucători ofensivi, era un meci frumos, stricat – însă – de arbitru. Păcat, nu meritam să pierdem, am avut și două bare, prin Purtan și Deloreanu, ne puneam mari speranțe în cele trei puncte, mai ales că din următoarele trei meciuri e greu de crezut că vom scoate ceva. Ne pare rău și pentru reacția spectatorilor la final, dar până și noi, oficialii, am fost foarte nervoși. Jucăm de plăcere și tot ce vrem este respect”, a spus Petrică Crișan, președintele Socodorului.

„Mi-au fost acordate două cartonașe galbene în trei minute, ambele pentru simulare. La primul, să zicem că așa a fost, dar la a doua fază a fost penalty clar. Nu m-am aruncat, am fost agățat după ce am culcat portarul și am dat mingea în dreapta. A fost contact, așa a văzut toată lumea. Când am văzut că nu se acordă nimic, am dat nervos cu mâinile de pământ și atunci Burza mi-a mai dat un galben și apoi roșu. Sigur că meciul s-a rupt, spectatorii au fost foarte nemulțumiți și au cerut socoteală după meci, au vociferat la ușa vestiarului, dar nu au fost incidente”, a spus și Sebastian Mako, fotbalist la Socodor, dar arbitru în ligile 5 și 6.

Mai în glumă mai în serios, Cătălin Neamț a spus că nu putea rămâne în spatele colegului Pavel ca număr de goluri. „Nu puteam să-l las să fie golgheter, i-am dat o replică pe măsură după hatrrickul de la Felnac. Glumesc, bineînțeles, mi-am făcut doar treaba, am fost acolo unde trebuia să fiu și am câștigat încă trei puncte importante. Suntem cu adevărat liniștiți acum, dar asta nu înseamnă că nu mai vrem să câștigăm meciuri. Îi felicit pe băieții mei, dar și pe cei din Socodor, pentru replica bună și baza sportivă excelentă. Sunt sincer și spun că eu am văzut penalty la Mako, în duelul cu portarul nostru, dar arbitrul era la 5 metri, nu la 50 unde mă aflam eu”, a spus antrenorul-jucător al Săvîrșinului.

Formații:

Socodor: Vîrzob – Licker (85 Prescură), Mariș, Gherheș, Bragea (46 Fluieraș) – Purtan – Deloreanu (60 Pîslariu), Sulea, Molcuț, D. Ardelean (89 Miron) – S. Mako.

Săvârșin: Dagău – Mihăilă, Bontea, Sandu, Cotuna – I. Bogdan (89 Muntean). Silviu Iștoc (90 Sebastian Iștoc), Flavius Pavel (77 Marc), A. Popa – Neamț (85 Benescu), Oprea.

Arbitri: Cristian Burza – Flavius Dreghici, Sergiu Cîrmaci. Observatori AJF: Marius Alexa, Iosif Lovas.

