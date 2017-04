Pecetea „maratonistului” Gruiescu: UTA Under 17 – ASA Târgu Mureș 4-1

Puștii în alb și roșu au ajuns la o victorie de prezența în finala Elitelor, de la București, după ce azi au trecut de ASA Târgu Mureș. Omul meciului pentru arădeni a fost Călin Gruiescu, cel care, ieri, participase la finala pe țară la cros, rezervată elevilor de liceu. Atacantul de 16 ani s-a recuperat ca prin minune după cursa de la Botoșani, iar contra ardelenilor a reușit „dubla” dar și un assist.

Prima parte a fost destul de modestă din punct de vedere al spectacolului fotbalistic. Totuși, în minutul 21, Gruiescu, deschis bine de Luca Bodri, a lobat portarul și a marcat pentru 1-0. Boștină a ratat și el o sitiuație bună, lăsând deschisă lupta pentru partea a doua. Intrat pe teren la pauză, Faur i-a oferit o pasă lui Gruiescu, care a driblat și portarul pentru majorarea diferenței pe tabelă. Favorul a fost întors la mijlocul reprizei, iar Faur a îndeplinit formalitatea din apropiere. A urmat un forcing al vizitatorilor, care au redus din diferență (3-1), dar au obținut și un penalty, pe care – însă – l-au ratat. Rezultatul avea să fie rotunjit în ultimele 10 minute, de Toma Bodri, care a beneficait de asistul lui Faur.

UTA Under 17 abordează de pe primul loc derby-ul de săptămâna viitoare cu Ardealul Cluj. Dacă arădenii scot cel puțin un egal, au șanse bune să termine chiar pe primul loc în clasament sau, dacă nu, mai au nevoie de cel puțin un succes ca să se califice și matematic în „careul de ași”. „Suntem mulțumiți și bucuroși pentru rezultat, dar nu și de joc. Sau cel puțin, nu în totalitate. Nu am făcut o primă repriză prea bună, greșim destul de mult la construcție, iar uneori suntem prea individualiști. În repriza a doua a fost mai bine și am câștigat fără dubii. Ne-a surprins și pe noi Gruiescu, ne gândeam să-l ținem pe bancă, dar a zis că e bine și a și demonstrat asta. Suntem foarte aproape de îndeplinirea obiectivului, dar sperăm chiar să terminăm campionatul pe locul 1”, a spus Costel Bogoșel, cel care îi antrenează pe utiști alături de Mihai Petcuț și Sandu Țamboi.

Zamfir – Deliman, Sabău, Onuțan (68 Toda), Frai – T. Bodri – Obrad (54 Al. Stan), R. Petcuț, Gruiescu (74 P. Stan), L. Bodri (61 L. Bodri) – Boștină (41 Faur) a fost echipa aliniată de utiști contra ASA-ului.

