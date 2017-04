Brutyo – singurul portar ce nu a scos balonul din plasă cu Crișul: „Nu prea am avut ce apăra”

Sâmbăta trecută, la Pecica, Crișul Chișineu Criș a terminat în premieră acest campionat de Liga 4-a fără gol marcat. Sau mai bine spus fără victorie, căci și în toamnă, cu Felnacul, punctul ce a decis meciul, a venit din piciorul unui adversar, Migricel Istin.

Așadar, se poate spune că Adrian Brutyo e primul portar care nu a scos mingea din plasă într-un meci cu liderul Ligii a 4-a și a reaprins lupta la vârf, ce s-ar putea decide chiar sâmbătă, în derby-ul Crișul – Lipova. „Mă bucur că nu am luat gol și am scos un rezultat bun. Crișul veneau după un șir foarte lung de victorii, ne așteptam la un joc greu, dar nu prea au avut ocazii. Nu prea am avut ce apăra, cu excepția a două-trei faze. Personal, nu m-am temut de atacanții lor, Modan și Mihai, ci mai mult de Jichici, pe care l-am cunoscut la Zăbrani și despre care știam că are execuții bune în special de la distanță”, a spus goal-keeperul de 31 de ani al Progresului, după Pecica – Crișul 0-0.

Transferul lui Brutyo la Pecica s-a născut greu în iarnă și asta pentru că Zăbraniul, fostul club al fotbalistului, dorea să-l „paseze” la Dorobanți în schimbul lui Mitrea. „Am plecat de la Zăbrani cu gândul de a mă lăsa de fotbal, dar după două săptămâni m-au contactat cei de la Pecica și iată-mă din nou în poartă. Mă bucur acum că am luat această decizie, fiindcă am dat aici de un grup unit și valoros, de un antrenor foarte preocupat și profesionist, iar rezultatul de azi nu e întâmplător. A fost ca o victorie pentru noi, iar de acum sperăm doar câștigăm și să fim din nou pe locul 3 la final”, a adăugat apărătorul buturilor „galben-albastre”.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email