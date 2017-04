Cuplul Nagy – Anca se reface la Cermei! N. Varga revine în iarbă

Demisia înaintată de Mircea Aslău în vestiarul Cermeiului după înfrângerea cu Ripensia a fost acceptată de conducerea clubului iar de azi, echipa a intrat pe mâna unui nou staff tehnic.

˝ Îi mulțumim lui Mircea pentru tot ce a făcut la cermei, pentru rezultatele bune din ultimii trei ani și mai ale pentru promovarea istorică în Liga a treia, dar am fost cu toții de acord că e nevoied e un șoc la echipă. Mircea va avea întotdeauna ușa deschisă la clubul nostru, fiindcă este un antrenor bun și un om de caracter.˝ a menționat Petre Bulza, președintele clubului Gloria Lunca Teuz Cermei.

Pe cale de consecință, președintele divizionarei a treia arădene a demarat și încheiat negocierile cu un nou staff tehnic. ˝Ne-am gândit să implicăm în proiectul nostru un antrenor de valoare, de o persoană legată sentimental de Cermei, și astfel am bătut palma cu Roland Nagy pentru postul de director tehnic. Antrenor principal va fi Radu Anca, fostul jucător al UTA-ei, care ămpreună cu Nagy a format o echipă ce a avut rezultate excelente la UTA Bătrâna Doamnă. La fel de important este și faptul că am reușit să-l convingem și pe Norby Varga să revină la echipă cel puâin pentru aceste ultime cinci etape. Suntem cpnvinși că am făcut alegerile cele mai bune iar Cermeiul își va îndeplini fără probleme obiectivul, salvarea de la retrogradare.˝a adăugat Bulza.

Noii antrenori nu vor timp de acomodare, vineri vor avea o deplasare de foc la Reșița unde a fost numit la începutul lunii în mod oficial ca director tehnic fostul internațional Dorinel Munteanu.

