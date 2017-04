Suporterii steliști și pentru Roșu la Juventus - UTA: „M-au aplaudat, dar nu vă pot spune ce mi-au zis după meci...”

„Bătrâna Doamnă” a avut parte de o susținere importantă în derby-ul cu Juventus București. Pe lângă cei aproximativ 30 de suporteri sosiți din Arad, în tribuna rezervată galeriei oaspete au intrat pentru a-i încuraja pe „roș-albi” alți 40-50 de fani ai Stelei de la „Peluza Sud”. Nu a fost nimic surprinzător, având în vedere că cele două „tifoserii” sunt înfrățite, însă bucureștenii au avut și un alt motiv pentru care au ajuns în cartierul Colentina. Este vorba despre prezența pe banca UTA-ei a lui Laurențiu Roșu, fost fotbalist în Ghencea, care a adus trofee în vitrina echipei favorite. La final, fostul atacant a fost chemat la salut și au urmat scandări anti-Dinamo.

Chiar tehnicianul arădenilor a recunoscut că: „Suporterii steliști m-au aplaudat, le-am mulțumit că au venit să ne încurajeze la un meci greu, chiar vital pentru noi. Am înțeles că cele două galerii sunt înfrățite și nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru. I-am salutat și după meci, dar nu vă pot spune ce mi-au zis ei. Oricum, eu vreau să promovez și să joc cu UTA în Liga 1, pentru asta am venit la Arad. Mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut aici și știu că ne așteaptă o săptămână cu două meciuri extrem de importante, acasă, cu Olimpia, dar și la Călărași”.

E de la sine înțeles, că susținătorii Stelei i-au transmis lui Roșu că-l doresc pe banca formației favorite, cum și un fost coleg, rudă cu Roșu, a reluat legăturile cu acesta. Fostul mijlocaș stelist, Narcis Răducan, a fost prezent în tribunele stadionului din Colentina. „Ambii am îmbrăcat tricoul Stelei, dar avem și o relație de prietenie. În plus, mi-este și rudă, fiindcă mi-a botezat fetele. Înainte de meci, am vorbit la telefon, iar după meci ne-am întreținut puțin. Mi-a spus că i-a plăcut mult un fotbalist al UTA-ei”, a adăugat „principalul” Campioanei Provinciei, care e la curent și cu intenția lui Răducan de a-și deschide agenție de impresariat.

( 1 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email