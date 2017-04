Petre, schimbat prematur pentru că: „A amețit și nu am vrut să riscăm să i se întâmple ceva grav”

Deși Adrian Petre ar fi trebuit să fie unul dintre utiștii apți sută la sută, după ce a ratat meciul cu Juventus din pricina unei suspendări, golgheterul utist a fost primul înlocuit pe finalul primei părți. În locul atacantului de 19 ani a intrat „închizătorul” Tănase, iar Copil, iar apoi Vîlceanu au urcat în sprijinul lui Marius Curtuiuș.

Explicațiile pentru înlocuirea lui Petre le-a dat antrenorul UTA-ei la finalul disputei. „A amețit, a avut unele probleme și am decis împreună cu medicul să-l schimbăm, pentru a nu i se întâmpla ceva grav în timpul meciului. Am pierdut un atacant și, din păcate, nu am putut să-l introduc pe Piccioni, pentru că trebuia să avem trei juniori pe teren. În plus, aveam unele probleme pe mijlocul terenului, acolo unde adversarii aveau trei jucători și am decis să-l introduc pe Tănase și nu pe Stahl. Rămâne de văzut cum se simte și cum evoluează Petre în timpul săptămânii și vom reveni cu informații. Sperăm să-l avem apt la meciul de la Călărași”, a spus Laurențiu Roșu, care avea să ne mărturisească apoi că tânărul vârf nu s-a plâns de absolut nimic înainte de primul fluier al partidei cu Olimpia.

La pauză, Adi Petre le-a mărturisit colegilor săi că a avut ceva probleme cu respirația, dar nu pare a fi ceva grav.

