Radu Anca, lângă Roli Nagy, pentru salvarea Cermeiului: „I-am găsit pe băieți puțin demoralizați, dar o scoatem la capăt”

Perechea de tehnicieni ce a luat-o de jos cu UTA pentru a o readuce în prim-planul fotbalului românesc s-a refăcut tot la o formație „alb-roșie”. După despărțirea de Mircea Aslău, Lunca Teuz Cermei a apelat la Roland Nagy și Radu Anca pentru a duce la mal „corabia” ce lua din ce în ce mai multă apă în seria a IV-a a Ligii a 3-a.

Cei doi au condus astăzi, la Sînpaul, prima ședință de pregătire cu noii lor elevi. Deși, e cam împropriu să le spune așa, deoarece Suslak, Petrache, Bulza, Diarra sau Cotoc au mai lucrat cu Nagy, însă și ceilalți fotbaliști din lot le sunt foarte bine cunoscuți ambilor tehnicieni. „Îi știm pe majoritatea, le cunoaștem calitățile de fotbaliști și trăsăturile de caracter, din acest punct de vedere nu ne facem griji. În schimb, sunt puțin demoralizați după lungul șir fără victoria, și-au pierdut puțin încrederea în ei, aici trebuie să lucrăm puțin în zilele ce ne-au mai rămas până la meciul de la Reșița. Azi ne-am antrenat la amiază, după vechiul program, dar mâine mergem la Șofronea, pentru o ședință de pregătire la ora jocului de sâmbătă (n.a. 17). Din păcate, începem această aventură a noastră împotriva unui adversar bun, care trage să promoveze, însă vom încerca să scoatem maxim. Atât din acest prim meci, cât și celelalte patru, eu zic că o scoatem la capăt, iar din vară vedem ce va fi”, ne-a declarat Radu Anca.

Într-adevăr, Nagy și Anca au – deocamdată – o înțelegere cu Cermeiul doar până la finalul stagiunii. „Și părinții mei se trag din Cermei, a insistat și domnul primar Vesa, am acceptat pe loc când am aflat că e și Roli lângă mine. Am petrecut clipe frumoase la UTA împreună, iar rezultatele obținute stau mărturie, spun totul despre munca și implicarea noastră acolo”, a adăugat fostul mijlocaș stânga, care s-a despărțit de echipa fanion a Aradului după promovarea în Liga a 2-a.

Nobert Varga a acceptat să revină și el în iarbă pentru finalul stagiunii, reactivându-și, practic, legitimarea la Cermei. „E la 60-70% din capacitate lui fizică, dar ne va ajuta sută la sută. A jucat la un nivel înalt, numai dacă joacă din experiență și tot e un câștig mare pentru echipă. Poate îl vom avea și pe Nistor la dispoziție, va merge la un control medical la Szeged, iar dacă medicii de acolo îi spun că pot juca, poate îl avem și pe el la Reșița”, a adăugat Anca. Fostul utist a mai fost antrenor la Gloria, Frontiera Curtici și UTA.

Așadar, sâmbătă, doi foști steliști, numiți recent ca directori tehnici în Liga 3-a, Dorinel Munteanu și Roland Nagy, își dispută trei puncte foarte importante, obiectivele fiind – însă – diferite.

