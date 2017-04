Roșu: „Am jucat mai slab decât cu Luceafărul, dar uneori fotbalul îți ia, alteori îți dă. Mulțumit că am câștigat împotriva unei formații ce s-a dăruit până la final”

Chiar dacă nu a făcut cel mai bun meci al său, „Bătrâna Doamnă” și-a atins scopul în fața Olimpiei Satu Mare, o echipă incomodă, cu pretenții la promovare în urmă cu o lună și jumătate. Însuși antrenorul echipei arădene a recunoscut că: „Am jucat mai bine cu Luceafărul și am scos doar un egal. Așa e fotbalul, uneori îți ia, alteori îți dă, important este să muncim și să credem în noi. Trebuie să-i felicit pe jucătorii mei pentru cum s-au dăruit, după ce am avut un meci greu sâmbătă și un drum lung înapoi acasă. Am încercat să ne recuperăm, dar, ați văzut, au fost ceva probleme fizice. Copil a cerut schimbarea, Strătilă, la fel, iar la un moment dat și Curtuiuș a dat semne că nu mai poate. Până la urmă, însă, Marius a găsit și resursele să marcheze și un gol frumos, al doilea meci la rând. Îl felicit, sper să continue pe această cale și să ne ajute și pe mai departe”, a menționat Laurențiu Roșu, la finalul diputei cu Olimpia, câștigată cu 2-0 de elevii săi.

Trecând la analiza succintă a partidei, fostul stelist a adăugat: „Am avut un meci extrem de greu, nu am putut să construim așa cum aș fi vrut. Dar, chiar și așa, am obținut cele trei puncte care sunt cele mai importante în acest moment. Am ținut de rezultat după ce am reușit să înscriem în prima repriză, deși la pauză le-am cerut jucătorilor să dăm și golul doi pentru a ne face meciul ușor. Am avut ceva emoții, fiindcă am înscris de abia pe final de partidă. Una peste alta, sunt mulțumit că am câștigat împotriva unei echipe ce s-a dăruit până la final”.

După succesul din uvertura intermediarei, UTA e pe locul 2, direct promovabil în Liga 1, cel puțin până joi. Atunci, Sepsi Sfântu Gheorghe joacă la Balotești.

FOTO: Ciprian Petcuț

( 2 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email