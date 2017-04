Gol și „rabona” pentru Strătilă cu Olimpia: „Ne-am recuperat entuziasmul, suntem tot noi, cei din tur și din pregătiri!”

După Marius Curtuiuș, o altă „piesă” grea din angrenajul „Bătrânei Doamne” s-a deblocat în această primăvară. Sorin Strătilă a marcat din nou în „alb-roșu” după 7 luni de zile și a făcut-o la indigo: lovitură de cap din careul mic, după o pasă de pe stânga.

Pe 24 septembrie, contra Afumațiului, pe „Motorul”, Burlă îi centra direct, acum a existat și un intermediar, în persoana lui Curtuiuș. „Mă bucur de victorie, dar și că am marcat și eu. E bine și cu capul, chiar mai bine, căci adversarii nu se prea așteaptă la astfel de execuții din partea mea. M-am descătușat, de acum sper să continui tot așa. Dar, ceea ce mă bucură și mai mult este faptul că avem din nou entuziasmul acela din tur, dar și fața din meciurile de verificare ale iernii. Să nu uităm că în Spania am făcut egal cu campioana Austriei, Sturm Graz, dar am și bătut o formație chineză bună. Valoarea noastră nu era cea de la meciurile cu Brașov sau Luceafărul, ci aceasta, din ultimele zece zile. Am dovedit cu aceste trei victorii că merităm mai mult. Suntem tot noi, cei din tur și din pregătiri și ne propunem să câștigăm tot până la final”, a spus Sorin Strătilă, autor și al unei „rabone”, ce l-a lăsat singur pe Petre cu Șuta, cu goalkeeperul sătmărean intervenind la sacrificiu în careul mic.

Duminică, „Bătrâna Doamnă” se întoarce la Călărași, acolo unde nu a făcut o figură prea bună în turul primului baraj de promovare în Liga 1, din vara anului trecut. Totuși, cu acea ocazie, Strătilă marca un un gol ce avea să cântărească enorm în stabilirea formației calificate. „Ne așteaptă un meci foarte greu, fiindcă mi se echipa cea mai în formă din acest retur. Dar, noi suntem foarte motivați, inclusiv financiar. Prima este de cinci ori decât cea normală și mergem să câștigăm. Ne-am obișnuit deja ca toți să-și dea viața cu noi, iar unul dintre exemple a fost chiar Olimpia. Cu Sepsi, a pierdut, ba a mai și luat gol în inferioritate numerică, iar cu noi s-au bătut pentru fiecare minge, până șa final”, a adăugat mijlocașul de 30 de ani.

Și Laurențiu Roșu a remarcat progresul elevului său, dar a și comentat pe marginea primelor crescânde ale echipei, de care a amintit și „SS”-ul. „Jocul lui Strătilă e în creștere. A început mai greu anul, a revenit usor-ușor la forma lui. Cu Sepsi a scos un penalty, la București a creat pericole pe fază ofensivă, iar azi a și marcat, sunt foarte mulțumit de el. Într-adevăr, în fotbal și sport, ca și în viață, cu cât eşti mai motivat, cu atât mai bine. Orice motivație în plus contează. De mâine, ne gândim doar cum să pregătim mai bine deplasarea de la Călărași”, a completat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

FOTO: Ciprian Petcuț

Mai jos vă redăm ultimele goluri în campionat ale lui Strătilă, ce seamănă ca două picături de apă:

