Căpitanii prefațează finala Ligii a IV-a! Ciornei: „I-am bătut și-i vom mai bate” v.s. Vasinc: „Revanșa ar veni la momentul potrivit”

Mai sunt două zile până când una dintre Crișul Chișineu Criș sau Șoimii Lipova ar putea lua o opțiune serioasă, poate chiar decisivă, pentru câștigarea campionatului. Teamul lui Mihai Roșca e la trei lungimi de undă în fața celui al lui Sabău, după ce la Pecica a pierdut primele puncte din acest sezon.

Dar, pe lângă puncte, formația de pe Crișul Alb și-a pierdut și căpitanul. Doru Turcuș a fost eliminat săptămâna trecută și ratează derby-ul, la fel ca și un alt coleg de-al său, Andy Asandului, suspendat și el. Banderola va ajunge pe mână lui Alin Ciornei, fotbalist care a acuzat niște probleme medicale în această primăvară, dar care va strânge din dinți pentru a fi pe teren sâmbătă. „Fac indejcții în genunchi și voi apt la ora meciului. Presiunea este clar pe Lipova, noi avem două rezultate din trei la dispoziție, dar, zic eu, vom câștiga sâmbătă. Am demostrat deja în tur că suntem mai buni ca ei, i-am bătut și-i vom mai bate. Dar, dincolo de miza mare a acestei adevărate finale a campionatului, sper să fie un meci frumos, atractiv pentru recordul de asistență ce se anunță în tribunele stadionului din Chișineu Criș. Sper să fie și goluri, noi avem atac bun, Lipova a cam luat destule goluri în acest campionat și chiar a câștigat cu ceva noroc unele meciuri. Ne va lipsi Teo Turcuș, dar oricine e de înlocuit, mai ales că forța noastră e grupul, dar și calitatea fotbaliștilor în orice compartiment”, a spus fundașul dreapta al liderului, care și-a trecut în cont șase goluri în acest sezon, dar și destule pase decisive.

Căpitanul Lipovei este, poate, principala „gură de tun” a „șoimilor”. Cu 12 goluri, Andrei Vasinc e al doilea marcator al echipei, după Filimon, dar e, poate, cel mai constant fotbalist ofensiv al lui Sabău. „Jucând acasă și având și varianta egalului, Crișul are șanse bune să iasă bine din acest derby. Însă, le transmitem că ne-am pregătit de acest meci încă de la ultimul fluier al partidei din tur, când, în opinia mea, am pierdut nemeritat. Vrem să ne luăm revanșa, iar aceasta ar veni la momentul potrivit. Nu va fi ușor, dimpotrivă. Au jucători buni, ca și noi de altfel, sper – însă – să fim mai inspirați la ora meciului. Știm de pe acum că nu prea vom avea șanse să-i surprindem la fazele fixe, de aceea pregătim și exersăm de luni bune un joc de posesie și atac cu pase pe jos. Când ai în față doi fundași de valoarea și experiența lui Pavel sau Lung, e greu să promiți goluri, dar nu contează cine înscrie, atâta timp cât câștigăm. Pentru asta mergem, pentru asta ne-am pregătit, sperăm să fie un meci frumos, fără durități și alte incidente”, a punctat vârful de 24 de ani al viceliderului, ce nu are nici cea mai mică problemă de lot.

Criș – Lipova, din cadrul etapei a 24-a a Ligii a 4-a se joacă sâmbătă, de la ora 17, situația în clasament fiind următoarea:

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email