La doar 17 ani, Halterofilul Emanuel Danciu „fură” din medaliile seniorilor

Emanuel Danciu e un reper important în ceea ce priveşte sportivii de perspectivă ai Aradului. Halterofilul CSM-ului arădean, pregătit de Adi Jigău şi Pavel Sebeşan, e un exemplu de voinţă şi ambiţie.

Prin 2010 îl bătea gândul să se apuce de tenis de masă. Într-o pauză, conform celor spuse de talentatul halterofil arădean, se odihnea pe banca din curtea complexului de pe strada Eminescu. „Am auzit gălăgie de jos, din sala de la subsol, am deschis curios uşa, iar antrenorul Jigău m-a invitat să văd despre ce e vorba. Am pus mâna apoi pe o bară şi uşor-ușor am prins drag de acest sport şi am rămas aici”, spune Danciu.

În 7 ani a devenit multiplu campion naţional, iar anul trecut a fost la un pas de medalie la Europenele de juniori II, clasându-se pe locul 4. În acest an, după locul 3 de la Cupa României, dar de seniori (categorie de vârstă net superioară lui), a plecat la „mondialele” de tineret, unde, cu categoria schimbată în ultima clipă, s-a clasat pe locul 24.

Dar, anul competiţional continuă pentru Danciu. „Îmi doresc să ajung în toamnă la europenele de juniori 2, acolo unde vizez o medalie de aur, indiferent la ce stil”, a mai anunțat Danciu, care a împlinit pe 1 aprilie 17 ani.

