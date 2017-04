Roșu îl completează pe Andone: „Și la UTA toți jucătorii au libertate, însă fiecare antrenor are ideea sa despre asta”

„Principalul” Olimpiei Satu Mare sugera după meciul de marți, de la Șiria, că Dumitru Muntean dădea un randament mai bun sub comanda sa fiindcă avea mai multă libertate în joc. Laurențiu Roșu l-a completat, astăzi, pe Bogdan Andone: „Și la UTA toți jucătorii au libertate în a se exprima în joc, nu doar Muntean, însă fiecare antrenor are ideea sa despre….libertate. Pe parcursul jocului, un fotbalist își arată de multe ori valoarea fotbalistică, puterea creativă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respecte sarcinile tactice. O echipă are trasee de joc, iar jucătorii evoluează și în funcție de acestea. Intervin multe pe parcursul unui meci, nu cred că la UTA vreun jucător are probleme cu libertatea de a se exprima pe teren”.

După ce Burlă pare să-și fi recuperat postul de fundaș stânga, pe cealaltă bandă, nu pare exista o variantă constantă. Adili a fost titular la București, iar marți a apărut pe acel post Dumitru Muntean. „Am ținut cont de oboseala acumulată în cele două meciuri disputate la interval de trei zile, dar și de faptul că Adili a primit o lovitură tare în stomac cu Juventus și a trebuit înlocuit. L-am folosit pentru câteva minute pe Manea pe dreapta, apoi l-am retras pe Muntean, e foarte important că avem jucători polivalenți, care se descurcă bine pe mai multe posturi”, a mai spus Roșu.

Așadar, rămâne de văzut ce soluții va alege tehnicianul arădean pentru posturile de fundaș dreapta și mijlocaș stânga în meciul de la Călărași, având în vedere că are destule variante la dispoziție. Despre schimbarea de „cadre” din linia din fața sa a vorbit și portarul Bogdan Miron: „Încerc să ajut cum pot și să motivez fiecare jucător din apărare, indiferent de cum se numește el. Eu trebuie să-mi fac treaba la fel, indiferent de cine joacă pe un post sau altul”

FOTO: Ciprian Petcuț

