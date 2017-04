Sebișenii – în linie dreaptă pentru promovare! Primul obstacol – Poli II: „O echipă ambițioasă, dar vrem și trebuie să câștigăm!”

Derby-ul de clasament din județul Alba nu i-a surâs echipei de pe malul Crișului Alb. Industria Galda de jos a păstrat toate punctele după reușita lui Mureșan și, odată cu ele, s-a așezat în fotoliul de lider, chiar în locul Sebișului. S-a întâmplat cu 5 etape înainte de concluzia unui sezon palpitant, campioana fiind greu de identificat în momentul de față.

Velici et. comp. păstrează șansele lor, pe care – însă – trebuie să le alimenteze weekend de weekend prin victorii. Prima ocazie se naște vineri, începând cu ora 17, în fața echipei satelit a prim divizionarei, ACS Poli Timișoara.

În tur, meciul de pe Bega a fost decis de lovitura de cap a lui Igor Basic, venită la ultima fază a primei reprize. Puternicul fundaș central nu avea prezențe constante în formația „alb-albastre”, dar, de câteva runde, formează cuplu de apărători cu George Bîrsănel. „Mă bucur că am câștigat încrederea antrenorului și am devenit parte importantă a echipei. Încerc să ajut cât pot, știu că e loc și de mai bine, sper să nu le mai oferim adversarilor ocazii de a marca de acum până la finalul campionatului. Într-adevăr, am amintiri plăcute de la meciul din toamnă, dar vineri va fi un alt meci. Poli II are jucători tineri, ambițioși, care beneficiează de condiții excelente de pregătire, cu scopul de a se conta pe ei cândva în Liga 1. Însă, noi vrem și trebuie să câștigăm, am pierdut deja multe puncte în această primăvară. Nu ne mai permitem pași greșiți, dacă vrem să ajungem în Liga 2-a”, susține tânărul fundaș sârb.

De la sudul Dunării, trecem la Marea Nordului, mai precis în Irlanda, acolo unde tânărul antrenor al lui Poli II Timișoara și-a început activitatea. Victor Collins i-a luat locul regretatului Adrian Stoicov la cârma echipei secunde a „alb-violeților” în debutul acestui an, rezultatele fiind contradictorii. Dar, până la urmă, nu punctele strânse sunt neapărat scopul „sateliților”, ci: „Prioritar este să creștem jucători pentru prima echipă, alimentând inclusiv competiția de juniori Elite. Nu știu dacă am folosit aceeași formulă de joc două etape la rând în Liga 3-a, dar e un lucru asumat, ne-am adaptat mereu. Poate, vom primi și ceva întăriri de la prima echipă, dar eu mă bazez în primul rând pe jucătorii pe care îi antrenez zi de zi”, a spus tehnicianul formației de pe Bega.

Recunoscând faptul că Sebișul are prima șansă vineri Collins a ținut să precizeze: „Meciul începe de la 0-0, iar cu o atitudine bună, concentrare și inspirație, putem obține un rezultat bun. Un antrenor e important până începe meciul, apoi totul depinde de fotbaliști, de maniera în care ei interpretează situațiile de joc cu care se întâlnesc, cum gestionează momentele de posesie, dar și ale celor fără minge. Nu cunosc formația Sebișului, însă sunt sigur că e una mai experimentată decât a noastră, ce va căuta să câștige cu orice preț pentru a continua lupta pentru promovare”.

La capitolul absențe, sunt certe celor ale sebișenilor Stupu și Avramescu (ambii suspendați), în timp ce Mailat sau Bîrnoi, fotbaliști care au mai jucat la Poli II ar trebui să fie opriți de Ionuț Popa la prima echipă.

Formații probabile:

Național Sebiș: Munteanu – Kilin, Bîrsănel, Basic, Siminic – Suciu, Fuchs – Săulescu, Velici, Iuga – Tulcan.

Poli II: Contra – Haruț, Cochințu, Murariu, Fridrich – Iordache, Oprea – Vasi, Bîrnoi, Popan – Pădurariu.

FOTO: sporttim.ro

