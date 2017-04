Utiștii și-ar fi dorit un retur cu miză mai ridicată: „Formațiile fără presiunea rezultatului, ca și Călărașiul, sunt mai periculoase cu un joc dezinvolt”

Pe lângă calitățile individuale, dar și ca echipă, călărășenii au avantajul de a juca fără presiune etapă de etapă. Rezultatele în general bune au venit în consecință, iar Adrian Mihalcea se așteaptă unul și de la meciul de duminică, în fața UTA-ei, invocând același lucru. „Să spunem că vom întâlni echipa cu cea mai mare foame de puncte în momentul de faţă. Dacă am jucat cu Juventus, o echipă care e mai mult ca sigur promovată, acum întâlnim UTA, într-un moment în care ei au nevoie disperată de puncte. Dar nu am o teamă, pentru că văd evoluţia băieţilor şi cred că putem face un meci la fel de bun ca şi cele de până acum. Suntem în creştere, acasă am făcut jocuri bune şi am scos rezultate la fel de bune cu echipe poate de acelaşi calibru ca UTA Bătrâna Doamnă. Deci sunt toate premisele să vedem un meci bun şi, de ce nu, să obţinem un rezultat pozitiv pentru noi. Din punctul nostru de vedere, şi dacă pierdem nu-i un capăt de ţară. Nu avem o presiune pe noi. În mare parte, în acest mini-retur, lucrul acesta s-a întâmplat, adică nu avem de ce să ne temem de un oarecare meci cu UTA, să zicem, în momentul de faţă”, a declarat antrenorul Dunării pentru liga2.ro.

Laurențiu Roșu e total de acord cu omologul său de pe banca „galben-albaștrilor”, ba chiar extinde puțin discuția și la alte echipe. „Exact așa și este, formațiile fără presiunea rezultatului sunt mai periculoase cu un joc dezinvolt. Călărași nu joacă decât pentru palmares și pentru imaginea ce trebuie să o lase. Când joci relaxat, îți pot ieși mai multe, iar asta e valabil și pentru alți adversari din acest retur. Retrăgându-se multe echipe și cu Reșița ca și retrogradată, doar primele 5-6 echipe mai au o miză reală în acest campionat. Restul joacă relaxat, pe când noi, de multe ori, știind că trebuie să dăm gol cu orice preț, ne grăbim și nu luăm deciziile cele mai bune în ultimii 30 de metri. Asta s-a întâmplat și cu Olimpia, ne-am cam precipitat și după 1-0 în căutarea golului doi și nu ne-a ieșit mai nimic. Nu pot fi mulțumit de jocul de marți al echipei, în schimb, sunt foarte mulțumit de rezultat”, a explicat antrenorul „Bătrânei Doamne”.

După succesul puțin neașteptat al Brăilei împotriva Mioveniului, Dunărea Călărași a rămas pe locul 9 în clasament, cu 41 de puncte acumulate. Ultima victorie a „galben-albaștrilor” a sosit la „masa verde”, ca urmare a retragerii Tărlungeniului, așa că Mihalcea a avut timp o săptămână să-și pregătească elevii pentru vizita „Bătrânei Doamne”.

