Vizita Devei o prinde puțin descoperită pe UTA II, dar: „Toți jucătorii sunt la fel de importanți, fiecare are șansa lui să facă pasul mai sus”

A venit și weekendul în care gruparea fanion a Aradului să-și cântărească atent prioritățile și să acționeze în consecință. Sâmbătă, „roș-albii” au două meciuri oficiale, iar lotul trebuie împărțit între Cluj și Șiria. Fiindcă victoriile s-au legat la Elite Under 19, utiștii au șanse mari să ajungă la turneul final, dar pentru asta trebuie să obțină un rezultat bun în „fieful” Ardealului. Prin urmare, cei mai bine cotați juniori merg pe Someș sub comanda lui Cristian Păcurar și Adi Ungur, în timp ce „seniorii”, plus 5-6 juniori, rămân să răspundă comenzilor lui Dan Oprescu și Vasile Sin cu ocazia vizitei celor de la CNS Cetate Deva, în cadrul etapei cu numărul 22 a Ligii a 3-a.

Pornind de aici, oaspeții sunt favoriți cerți, mai ales că doar cele trei puncte îi țin în lupta pentru promovarea în eșalonul secund. Însă, Dan Oprescu ține să sublinieze: „ Toți jucătorii sunt la fel de importanți pentru noi, antrenorii, dar și pentru club. Sigur, s-a făcut un lot ce va merge la Cluj pentru atingerea obiectivului de la Elite, cu mulți dintre jucătorii care au evoluat constant în Liga a 3-a, însă asta nu înseamnă că suntem victime sigure în fața Devei. Ne punem mari speranțe în fotbaliștii peste 19 ani, dar și în cei sub vârstă care vor rămâne cu noi, fiecare are șansa lui să facă pasul mai sus. Numai în acest sezon avem exemplele lui Copaci, Stahl și chiar Burlă, care au fost cu noi și acum sunt la prima echipă. Bineînțeles, o formație ca Deva nu mai are nevoie de prezentare, sau reclama mea, are clar avantajul experienței, dar iarăși fac apel la memorie. Nimeni nu ne-a dat nicio șansă nici la Sebiș și am scos un 1-1, iar acum două săptămâni, la Reșița, am pierdut greu și, după joc, meritam remiza. Așadar, ne punem speranțe într-un rezultat pozitiv cu o echipă aflată în lupta pentru primele locuri”. Dobrean a suferit o contractură musculară și e incert pentru meciul de sâmbătă.

După ce a pierdut fără drept de apel derby-ul de la Timișoara, cu Ripensia, Deva l-a demis pe antrenorul Viorel Tănase și merge pe mâna jucătorului Ousmane N’Doye. Acesta a debutat cu dreptul, câștigând un alt derby (2-1 cu Reșița) și anunță: „Normal că mai cred în promovare, de aceea sunt aici. Dar nu trebuie să ne gândim la acest lucru. Vrem să facem maximum de puncte până la final şi apoi vom vedea unde ne situăm. Nu e uşor să fii şi antrenor şi jucător, dar am încercat să fac ce trebuie să fac, fără presiune şi îmi felicit colegii pentru felul cum au jucat cu Reșița. Nu am putut în trei zile să schimb foarte multe, m-am bazat pe faza de atac şi am schimbat tactica. A fost o tactică surpriză, nici Reşiţa nu se aştepta la ea şi nici un jucător de la noi din echipă nu ştia dacă va fi titular până la ora meciului”, a spus Ousmane N’Doye, fotbalist cu atribuții de tehnician la formația de la poalele Cetății, la finalul disputei cu bănățenii lui Dorinel Munteanu.

Formații probabile:

UTA II: Mureșan – Zdrențan, Rogojan, Wild, Revesz – Dan, Dobrean – Ghergar, Coadă, Vlad – Covaci.

Deva: Bodea – Petresc, Agache, Ionică, Cornea – R. Cristian, Vaştag – Bloj, N’Doye, Stoenac – Tecsi.

