Încredere totală în antrenori și echipă! Cherecheși și Pop prefațează derby-ul Criș – Lipova cu gândul la: „Punctele ce pot decide un an de muncă”

Cel mai așteptat meci al sezonului în Liga 4-a Arad e la aproape 24 de ore distanță. Crișul Chișineu Criș e gata să o găzduiască pe Șoimii Lipova în ceea ce ar putea fi meciul ce ar putea decide lupta „coloșilor”. Se întâlnesc echipele cu cele mai mari bugete din fotbalul județean, iar „garniturile” ce vor fi aruncate (și) mâine, de la ora 17, în luptă stau mărturie. Foști fostbaliști în primele trei ligi din România, lipovanul Adi Piț ajungând chiar să îmbrace tricoul lui AS Roma, se „ciocnesc” pentru puncte, orgoliu și dorința de a demonstra că sunt mai buni decât adversarii. Vorbim despre un meci cât un sezon, căci, în ciuda faptului că ambele combatante mai au parte de întâlniri puternice până la final, e greu de crezut că se mai pot încurca.

Până una alta, toate energiile se canalizează pentru bătălia din iarba arenei din Chișineu Criș, ce se anunță destul de umedă la previziunile meteo pentru ziua de sâmbătă. Toate detaliile vor conta mâine, nimic nu poate fi lăsat la voia întâmplării de cei doi antrenori, Mihai Roșca și Flavius Sabău, care benefciează înainte, dar și după de încrederea totală a conducătorilor.

Cherecheși: „Vrem și trebuie să îi ținem pe cei de la Lipova în obiectiv”

Dacă privim linia de clasament al liderului, prima reacție este să-i acordăm șanse mari de câștig mâine. Totuși, trebuie luat în calcul și că acel 1 din dreptul remizelor, ce a oprit șirul lung de victorii (nu mai puțin de 22!), a apărut chiar înaintea derby-ului, la Pecica. Iar odată cu el și cartonașul roșu, ce-l face spectator pe căpitanul Teodor Turcuș. Însă, managerul general al Crișului pariază sută la sută pe ai săi indiferent de condițiile în care se va juca. „Am încredere totală în jucători și în banca tehnică. Știu că toată lumea va da totul pe teren, va munci din primul până în ultimul minut și, pornind de aici, eu zic că vom câștiga. Dar, indiferent de rezultatul de mâine, campionatul se va juca până la final, niciuna dintre echipe nu se poate culca pe o ureche. Chiar dacă și Lipova are destui fotbaliști buni, nu ne e frică de ei. Știm ce putem noi, ceea ce am realizat până acum și cât am muncit de mult pentru a ajunge pe primul loc cu 22 de victorii și un singur rezultat de egalitate. Încă trei puncte în clasament ne-ar aduce o și mai mare satisfacție, pentru munca depusă la toate nivelurile din vara anului trecut și care ne dorim să se finalizeze cu promovarea în Liga 3-a. Ceea ce mai vreau să subliniez este că pentru orașul Chișineu Criș e o mare bucurie că va strânge la acest meci între 500 și 1000 de spectatori, poate și peste, în condițiile în care în Liga 1 vedem uneori în tribune și 100-200 de oameni. Avem și un arbitru FIFA la meci, sunt toate condițiile pentru un spectacol adevărat pe teren și în afara lui, ce, din punctul meu de vedere, va atrage mulți copiii din orașul nostru la fotbal”, a menționat Daniel Cherecheși.

Considerați și acum că obiectivul Lipovei a rămas locuirile 2-5? „Niciodată nu am crezut asta, iar utimele acțiuni ale lor mi-au confirmat acest lucru. Dar, vrem și trebuie să îi ținem pe cei de la Lipova în obiectiv!”, a adăugat Cherecheși.

Pop: „Nu e o tragedie dacă nu promovăm, prioritatea noastră rămâne terminarea stadionului”

Deși a avut ceva emoții la unele partide, Șoimii Lipova e singura echipă ce nu a pierdut niciun punct pe drum în returului Ligii a 4-a. Cele 24 de puncte strânse și golaverajul superior celor de la Crișul le dă posibilitatea „șoimilor” să abordeze acest meci ca pe o finală. Sunt la mâna lor, iar dacă vor să treacă în față încă de mâine seară, trebuie să câștige cu 1-0 sau la două goluri diferență. Totuși, declarațiile președintelui secției de fotbal al lipovanilor sunt moderate. „Conform clasamentului, Crișul e echipa mai bună și are în continuare prima șansă la campionat. Au meciuri mai ușoare decât noi, așa că îmi păstrez pronosticul dat în iarnă. Adică, ei au 65% șanse de a ieși pe primul loc și restul echipelor, 35%. Singurul lucru ce s-a schimbat, este că suntem singurii ce am rămas în joc cu cele 35 de procente. Sigur, lucrurile se mai pot schimba după meciul de mâine, deși nimic nu se va decide sută la sută la finalul său. Într-adevăr, în joc ar putea fi punctele ce pot decide un an de muncă. Cel puțin noi, așa cum a spus și căpitanul Vasinc, am muncit începând de la finalul meciului din tur pentru a dovedi că atunci am greșit și că alta fața echipei noastre. Părerea mea este că jucăm cel mai frumos fotbal din Liga a 4-a, chiar dacă sunt destui care contestă asta. Însă, fotbalul e și despre pragmatism, poate și sper că-l vom avea și noi mâine. Și mai spun ceva, indiferent de cum se va încheia meciul, îmi voi aprecia jucătorii și antrenorul. Nu e o tragedie dacă nu promovăm, prioritatea noastră este terminarea stadionului de la Lipova. Concluzionând, sper că va fi un meci frumos, spectaculos și lipsit de incidentele din tur, pe care le regret. Vă spun de pe acum că nu ne vom apăra. Chiar dacă jucăm pe terenul liderului, vom practica același fotbal ofensiv la care lucrăm de luni bune de zile. Știm că dacă va ploua și terenul va fi umed și moale, nu vom fi avantajați, dar nu ne schimbăm filozofia. Vrem să câștigăm, sper să și putem”, a explicat Radu Pop.

Legat de „ultimele acțiuni” invocate de Cherecheși, șeful Lipovei a spus doar atât: „Efectiv, am pierdut un pariu. Am fost convins că cei de la Crișul vor bate și la Pecica, așa cum au făcut-o la Felnac. Nimic mai mult”.

Două absențe gazdele, niciuna oaspeții

Doar Mihai Roșca este în imposibilitatea de a alinia cel mai bun „unsprezece”. Cum am mai spus, mijlocașul Turcuș e suspendat, ca și juniorul Andy Asandului (foto), de altfel. În plus, Raul Marinescu a acuzat și el ceva probleme medicale în această săptămână și e incert. Dincolo, Lipova are absolut tot lotul de jucători valid.

Formații probabile:

Crișul: Mucha – Ciornei, Al. Pavel, Lung, Jude – Borșa, Teșădan, Jichici, Gâlcă – Modan, Al. Mihai.

Lipova: Bujor – Kocsis, Calvin, Pașcu, Tomuț – Piț, Bier, Simion, S. Popa – Filimon, Vasinc.

Arbitri: Horațiu Feșnic – Alexandru Cerei (ambii din Cluj), Casian Bălă (Arad). Rezervă: Alexandru Gornic (Arad)

Observatori AJF: Ioan Hamza, Răzvan Cadar.

