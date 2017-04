Punct final în Liga Națională de Baschet Feminin: Sepsi – reconfirmată campioană! U. Cluj, Brașov și Tîrgoviște preced ICIM-ul

Sezonul 2016-2017 al Ligii Naţionale de Baschet Feminin a luat sfârşit. Sepsi Sfântu Gheorghe şi-a păstrat titlul cucerit în stagiunea precedentă, după o finală încheiată la 3-1 în faţa Universităţii Cluj. „Bronzul” a mers în Braşov, învingătoare în finala mică, 2-0, în fața Târgoviştei. Trupa din Cetatea Chindiei rămâne, însă, cu Cupa României.

Pe 5 a venit Univ Goldiş ICIM Arad, grupare care, din punctul nostru de vedere, şi-a depăşit condiţia. A fost pe 8 la finalul sezonul regulat, după care a urcat pas cu pas pentru o poziţie onorabilă. „Poziția e mlţumitoare, în condiţiile în care am început cu 6 eşecuri. Cred că ne-am redresat şi am luat înapoi tot ce am dat. Am câştigat când trebuia, iar locul 5 e un loc corect”, spune preşedintele Marcel Urban.

„E un rezultat uşor neaşteptat, cu toate că în prima fază a acestui sezon ne-am propus locul 4 sau 5. Dar, după cum am început campionatul părea destul de greu de realizat. Apoi, am schimbat antrenorul şi cu o pregătire mai bună ne-am îndeplinit obiectivul. Remarc faptul că acest rezultat este foarte bun, pentru că la limita unui fond de salarii am reuşit să depășim două-trei ehipe care au stat mai bine ca noi la acest capitol, în acest sezon”, spune şi consilierul tehnic al ICIM-ului, Dan Moraru.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email