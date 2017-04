„Doctorat” din Călărași pentru Roșu, dar punctele sunt tot ceea ce contează pentru UTA pe Dunăre

Echipa fanion a Aradului încheie, mâine, o serie infernală de meciuri începută pe 10 martie la Mioveni. Într-o lună și jumătate, exceptând weekendul în care era programat derby-ul județean cu Pîncota, utiștii au întâlnit doar formații din Top 12, între care și patru contracandidate directe la promovare. Bilanțul este de 14 puncte din 21 posibile pentru un loc 3 ce, deocamdată, asigură prezența la barajul pentru promovarea în Liga 1. Înainte de pauza provocată de retragerea Tărlungeniului, „Bătrâna Doamnă” e chemată să facă un ultim efort pentru încă o victorie ce ar ține-o pe podiumul eșalonului secund.

Problema e că arădenii joacă pe terenul uneia dintre cele mai în formă echipe ale primăverii, ce mai are și gânduri răzbunătoare, după ce a fost oprită chiar de UTA în drumul spre Liga 1 în vara anului trecut. În plus, Laurențiu Roșu câștiga primul său meci la cârma „roș-albilor” chiar în toamna anului trecut, cu călărășenii. „A fost o înfrângere dureroasă, dar trebuie uitată din punctul meu de vedere, deoarece nu putem trăi din amintiri. Da, este timpul să ne luăm revanşa, mai ales după rezultatul din tur, unde s-au impus categoric. Sunt sigur că de data asta jocul va fi altul, iar rezultatul sper să ne aparţină în totalitate, deoarece am dovedit de la reluarea campionatului că suntem o echipă dificilă şi greu de învins”, a spus mijlocașul gazdelor, Bogdan Danciu, pentru liga 2.ro.

Cam pe același calapod și tot pentru liga2.ro e și declarația lui Ștefan Mardare, fostul fundaș al celor de la Vaslui sau Rapid, care a jucat și în județul nostru, la Național Sebiș: „Duelul cu UTA, o echipă care se luptă pentru promovare, va fi la fel ca toate celelalte pe care le-am avut. Avem dorinţa de a câştiga şi de a face un joc bun, aşa cum am făcut şi cu alte echipe care au venit la Călăraşi. Va fi un joc în care pentru ei trei puncte sunt foarte importante şi vor avea o presiune a rezultatului în plus. Noi vom juca pentru club, pentru acest oraş, pentru suporteri… să fie plăcerea noastră, pentru a încununa munca depusă zi de zi la antrenamente”. Concluzia îi aparține chiar antrenorului Dunării, Adrian Mihalcea: „Din punctul nostru de vedere, şi dacă pierdem nu-i un capăt de ţară. Nu avem o presiune pe noi. În mare parte, în acest mini retur, lucrul acesta s-au întâmplat, adică nu avem de ce să ne temem de un oarecare meci cu UTA, să zicem, în momentul de faţă”.

Sorții au vrut ca Laurențiu Roșu să aibă parte de un studiu elaborat al adversarului de mâine. Toate echipele înfruntate de arădeni de la începutul acestui an, jucau ultimul meci pe puncte contra Călărașiului, așa că: „I-am urmărit etapă de etapă, am ajuns să-i cunosc foarte bine. Au momente în care fac un pressing avansat, dar și momente în care se retrag și așteaptă să dea lovitura pe contre. Au pus mari probleme tuturor echipelor cu care au jucat, inclusiv liderului Juventus, împotriva căruia au avut destul ocazii de egalare. Cu Sepsi a făcut egal, pe restul echipelor le-a cam bătut, a mers foarte bine în acest an calendaristic. E o formație închegată, cu destui jucători valoroși pentru nivelul Ligii a 2-a, ca și Kanda sau Avram, dar și alții. De asemenea, sunt foarte periculoși la fazele fixe, fiindcă au câțiva fotbaliști de gabarit, probabil vor încerca să profite de acest lucru și împotriva noastră. Le-am pregătit băieților destule imagini video cu scopul de a pregăti cât mai bine acest meci. Ca de fiecare dată, mergem la victorie, chiar dacă va fi dificil. Va fi la fel de greu ca și la Juventus, trebuie să ne așteptăm la asta”, a explicat tehnicianul „Bătrânei Doamne”, care nu poate conta nici mâine, începând cu ora 11,30 (în direct pe Digi și Dolce Sport 1) pe golgheterul său, Adi Petre.

Formații probabile:

Călărași: C. Lungu – Ţenea, S. Matei, Şandru, Ibrian – Preoteasa, Cr. Puşcaş – Danciu, C. Cristea, Kanda – Al. Avram.

UTA: Miron – Adili, Manea, Gligor, Burlă – Strătilă, Tănase, Chindriș, Andor – Stahl, Curtuiuș.

