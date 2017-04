Execuțiile lui Costin nu au fost de ajuns: Ardealul Cluj – UTA Under 19 2-2

Lupta pentru cele două locuri ce duc la turneul final la Elite Under 19 e pe muchie de cuțit în seria de Vest. UTA vrea și poate să fie acolo, iar șansele îi rămân intacte după partida din „fieful” uneia dintre formațiile bune ale campionatului. A fost 2-2 după 90 de minute, arădenii având regretul că nu au putut ține de avantajul luat pe tabelă încă 10 minute.

Deplasată în formulă (aproape) completă în cartierul clujean Someșeni, UTA a avut un start de meci bun, însă lovitura liberă executată de Copaci de la 20 de metri a lovit doar bara din stânga lui C. Chindriș. În plină perioadă de dominare utistă, pe o contră rapidă, fundașii „roș-albilor” și Mara s-au lăsat surprinși și Prejmerean a deschis simplu tabela. Vizitatorii au reacționat rapid cu a doua bară a reprizei, venită din capul lui Lezeu, dar și cu șutul tare al lui Toma, scos grei de portarul advers. Până la urmă, cu 1 minut înainte de odihnă, a venit și egalarea. Costin, la a șaptea-opta cursă pe dreapta, a finalizat cu un șut în cros de la 16 metri pentru scorul pauzei: 1-1.

Partea secundă a debutat perfect pentru utiști. În minutul 53, Cristi Costin a șutat excelent de la 28 de metri, mingea mușcând din bară, la vinclu, înainte de a intra în plasă. Oarecum inexplicabil, UTA nu a mai ținut ritmul, dar chiar și așa gazdele nu au avut ocazii mari de a egala. Asta până în minutl 80, când, o acțiune pe dreapta a clujenilor a dus mingea în careu la 10 metri, de unde același Prejmerean a trimis cu sete în vinclu. Apoi, s-a jucat pe contre, ocazia finală aparținându-i lui Pop, care nu a nimerit de la 30 de metri spațiul porții adverse, rămas gol după ieșirea lui Chindriș.



Rezultatul nu e rău având în vedere că ACS Poli a pierdut acasă (0-2) cu liderul LPS Satu Mare, UTA fiind doar la mâna ei pentru clasarea pe poziția secundă. „Am întâlnit o formație bună, cu jucători ofensivi rapizi și trasee de joc destul de precise, dar cred că am oferit o replică pe măsură. În prima parte chiar am fost clar peste adversar, însă, după golul de 1-2, nu am mai fost la fel de lucizi și de doritori să avem mingea și să creăm pericol la poarta adversă. Mă bucur pentru Cristi Costin, de departe cel mai bun jucător al meciului, de ceva timp îl așteptăm cu toții să aibă astfel de evoluții și execuții. E clar, se putea mai bine și ca rezultat, dar și ca evoluție, însă remiza ne ține și ea în cărți pentru locul 2”, a menționat Cristi Păcurar, ajutat pe bancă la Cluj de Adrian Ungur.

Formații:

Ardealul: C. Chindriș – Palaghie, Feraru, Selegean, Creț – Codrea, Cozma, Șoimaru – Prejmerean, Gavrilă. Au mai jucat: Papp, Oltean, Lăcătuș, Gabor

UTA: Mara – Al. Lazăr, Iuga, Copaci, Dinculescu – Pop, Brănișteanu (55 Iova) – Costin (76 Savin), Toma, Lezeu (46 Mandache) – Țurcanu (84 A. Bodri).

Arbitri: Claudiu Ștef – Balint Albu, Cosmin Bojan. Rezervă: Florin Andrei (toți din Târgu Mureș).

FOTO: UTA Media Design

