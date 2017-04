Antrenorii comentează derby-ul Criș – Lipova 0-2. Roșca: „Dubla eliminare i-a avantajat pe ei” v.s. Sabău: „Muncim demult, nimic nu e întâmplător”

Duelul între cele mai bune echipe din primul eșalon județean fotbalistic s-a dat și la nivelul bancilor tehnice. Mihai Roșca avea de partea sa experiența și ascendentul moral al succesului din toamnă, în timp ce Flavius Sabău miza pe banca mai lungă, dar și pe apetitul ofensiv ceva mai dezvoltat al elevilor săi. Fostul fundaș al Ineului și-a luat în cele din urmă revanșa și e antrenorul liderului după etapa cu numărul 24 a Ligii a 4-a.

Dincolo de ziua mai slabă prinsă de „piesele” sale grele, „Ole” Roșca s-a văzut în situația de a nu prea avea soluții tactice după eliminarea fundașului stânga, Dorin Jude. E drept, echilibrul numeric nu era rupt, fiindcă și Bier a fost trimis la vestiare chiar înainte de ultimul fluier al primei reprize, însă: „Dubla eliminare i-a avantajar pe ei. Lipova a avut cu cine să-l înlcuiască pe Bier, noi nu prea. Nu am avut rezerve la nivelul titularilor, doi dintre jucătorii noștri au fost suspendați, respectiv Turcuș și Asandului, iar la noi absența fiecăruia contează enorm. După părerea mea, arbitrul putea să dea <<galbene>>, nu <<roșii>>, a fost o eliminare exagerată. Cred că o brigadă arădeană ținea mai bine jocul în mână. Altfel, despre joc nu sunt multe de spus. După două-trei ocazii bune ale noastre în prima repriză, ratate, din păcate, am luat un gol ce ne-a surprins puțin. Am ieșit la joc să egalăm, am avut ceva ocazii, dar gol au dat tot ei. Dacă Lipova e pe primul loc acum, înseamnă că șansele ei au devenit mai mari decât ale noastre la câștigarea campionatului”, a spus „principalul” Crișului.

Șoimii Lipova a ajuns la cea de-a noua victorie consecutivă a returului, prilej cu care a și depășit-o pe Crișul chiar după meciul direct. „Am început slab meciul, am fost timorați, nu am fost la miza jocului. Eram puțin speriați puțin și de abia după 15-20 de minute ne-am intrat în ritm. A doua repriză am controlat în totalitate jocul, am fost peste ei, atât tactic cât și fizic și tehnic, iar asta mă bucură. Muncim demult, nimic nu e întâmplător în ceea ce s-a petrecut astăzi. Mai sunt șase etape, va fi foarte important cum gestionăm meciurile ce vin, dar eu cred că suntem pregătiți pentru asta”, a menționat Flavius Sabău.

Pe undeva, Crișul a fost lovită în moalele capului chiar de una dintre armele preferate, mingile lungi, eventual din faze fixe, pentru detenta fotbaliștilor săi de gabarit: Lung, Mihai, Modan, Teșădan, Pavel sau Jichici. „Era cazul să mai dăm și noi un gol din fază fixă, mai ușor, ca să zic așa, iar el a venit la momentul oportun. Știam ce joacă Crișul, i-am urmărit și am observat că folosesc deseori mingile lungi. Este cel mai ușor să te pregătești pentru asta, dar uneori nu e destul”, a adăugat Sabău.

Spre deosebire de omologul său, tehnicianul Lipovei a considerat delegarea la derby a arbitrului clujean, Horațiu Feșnic, de bun augur. „A fost binevenită delegarea cu arbitrii divizionari din afara județului. A fost mai bine că nu au fost arădeni pe care se putea pune presiune din ambele părți”, a comentat lipovanul.

FOTO: Ciprian Petcuț

