Ce spun șefii după derby? Cherecheși: „Păcat că ne-am împotmolit după un campionat bun” v.s. Pop: „Dacă am câștigat această luptă, putem câștiga și războiul”

În doar două etape, Crișul a pierdut prima poziție în clasamentul Ligii a 4-a în fața singurei contracandidate la promovare. Șoimii Lipova și-a luat revanșa după eșecul din tur, ba a mai și reușit golul ce-i dă avantajul meciurilor directe. În acest moment, dacă cele două echipe merg cap la cap, „șoimii” sunt cei care vor ajunge la barajul cu o altă campioană județeană.

Bineînțeles, șefii celor două grupări au fost încercați de sentimente diferite la capătul derby-ului de ieri. Managerul celor de la Chișineu Criș chiar a spus că războiul e cam pierdut. „Ținând cont că știm cum se mișcă Lipova, nu cred că mai sunt șanse pentru noi”, a fost concluzia la cald al lui Daniel Cherecheși.

Vorbind efectiv despre meci și desfășurarea acestuia, conducătorul formației ce a avut victorii pe linie până săptămâna trecută, la Pecica, a adăugat: „Înfrângerea e meritată. Am condus jocul până la pauză, dar, după dubla eliminare, Lipova a gestionat mai bine jocul și în a doua repriză noi nu am mai contat. Nu am dat șuturi spre poartă, așa nu ai cum să marchezi. Nu știu exact ce s-a întâmplat, problemele tactice sunt treaba antrenorilor. Noi, ca și conducere, am creeat toate condițiile pentru a se putea juca un fotbal plăcut. Suprafața de joc a fost foarte bună, au venit între 600 și 800 de spectatori în tribună, jucătorii trebuiau să joace fotbalul pentru care i-am adus la Criș. Arbitrajul a fost bun, poate s-a grăbit un pic la dubla eliminare, dar echipa noastră nu a jucat, nu am ce să mă leg de arbitraj. Vom vedea ce vom face, șanse nu cred că mai avem. Lipova nu va risca foarte mult, chiar dacă are jocuri mai grele. Păcat că am făcut un campionat bun până aici, au venit atâția spectatori să ne vadă și ne-am împotmolit acum”.

De partea cealaltă, președintele secției de fotbal a celor de la Șoimii Lipova a sărbătorit alături de jucători, la nivelul gazonului din Chișineu Criș, succesul ce duce formația sa în vârful clasamentului Ligii a 4-a Arad. „În primul rând, vreau să-mi felicit echipa pentru dăruire și pentru maniera exemplară în care a muncit și a pregătit acest meci greu. Felicit și gazdele pentru organizarea ireproșabilă a partidei, dacă domnul Țamboi nu ne-ar fi înjurat ca la ușa cortului fără motiv, ar fi fost totul perfect. Am demonstrat că suntem mai buni decât cei din Criș, sau cel puțin ieri am fost. Am câștigat o luptă mare, dar nu și războiul. Mai avem șase meciuri grele, dar, dacă ieri s-a putut, cred că vom putea și mai departe. Aș mai vrea să le mulțumesc tuturor susținătorilor noștri veniți de la Lipova sau Arad, dar să apreciez și publicul din Chișineu Criș pentru că a contribuit la reușita acestui derby. Am de făcut și o mulțumire specială, pentru părintele Valentin Herbei, de la parohia din Buhani, care s-a rugat pentru noi toată săptămâna”, a precizat Radu Pop, care are și un moic motiv de nemulțumire după partida de ieri: „I-am atenționat pe jucătorii noștri că vor fi provocați, iar Bier a căzut în plasă. Dacă era vorba despre un fotbalist mai tânăr, puteam înțelege, dar la experiența sa nu avea voie să răspundă în niciun fel”.

Obiectivul stagional al Lipovei era o clasare pe unul dintre locurile 2-5, sunt pregătiți „șoimii” să-și schimbe ținta? „Noi vrem să câștigăm totul până la final, iar între timp așteptăm un răspuns la această întrebare de la consilierii locali din Lipova”, a adăugat Pop.

În fine, președintele grupării de pe Mureș a țint să-i facă o dedicație specială antrenorilor cu portarii de la Crișul Chișineu Criș prin fotografia de mai jos. „Pe unde ne prindea înainte de acest meci, domnul Sandu Țamboi punea mereu capul în pământ, semn că se uită de sus la noi și la poziția noastră în clasament. Aș dori să-i întorc favoarea, cu mențiunea că nu includ în acest gest al meu clubul din Chișineu Criș”, a încheiat Radu Pop.

