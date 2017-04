Certitudinea salvării vine de la Chepețan și Mateucă: UTA III – Voința Mailat 2-6

Foști colegi de echipă și chiar de linie defensivă la „Bătrâna Doamnă”, în Divizia A, Sandu Gaica și Radu George s-au întâlnit azi în UTA III – Voința Mailat, un meci implicări în zona fierbinte a clasamentului. Mult mai experimentați și mai pragmatici, „alb-verzii” nu au avut milă de puștii de 15-16 ani ai echipei fanion a județului, iar cu această ocazie și-au asigurat și pentru la anul un loc în Liga 4-a.

Voința nu a stat prea mult la discuții cu adversarii, iar Alex Chepețan a profitat de o inexactitate a unui fundaș al „roș-albilor” la centrarea lui Căliman și a deschis tabela încă din minutul 8. Jocul pe contre a adus și alte ocazii de-o parte și de cealaltă, însă golul a căzut tot în poarta lui Debre, autor Mateucă, după o așezare cu pieptul a lui Chepețan.

Nici bine nu a început repriza a doua, căci Mateucă l-a găsit pe Chepețan cu o pasă filtrantă, iar 13-arul oaspeților nu a greșit. Minutul 49 a adus și singurul gol din fază fixă al partidei, reușit de Bălă, cu capul din cornerul bătut de Mateucă. Acesta din urmă și-a trecut și el în cont dubla, cu un șut plasat de la 19 metri, în condițiile în care Debre era cam ieșit dintre buturi. 0-6 avea să fie în minutul 59. Alex Chepețan, jucătorul meciului cu o „triplă” și două pase decisive, a marcat din voleu din interiorul careului după pasa lui Morariu.

De abia la scorul de tenis, fragezii utiști au reacționat și nu o puteau face decât prin David Miculescu. Fiul fostului atacant al UTA-ei de finele anilor 90 a înscris mai întâi cu un șut plasat de la 17, pe care Barabaș doar l-a atins, iar apoi din suprafața de pedeapsă după o pătrundere solitară. S-a încheiat 2-6 și: „În acest moment, eu zic că nu mai avem nicio grijă. Am avut o serie de rezultate foarte bune, datorită în special faptului că domnul profesor, Radu George, ne așează foarte bine în teren și ne motivează meci de meci. Mă bucur de cele trei goluri, dar și de pasele de gol, se poate spune că e cel mai bun meci al meu la nivel de seniori. Chiar dacă au pierdut azi, băieții de la UTA au tot viitorul în față. Au greșit prea mult în apărare ca să nu-i taxăm. În plus, am beneficiat de un arbitraj excelent, de peste graniță, am avut toate condițiile pentru cele trei puncte ce ne asigură liniștea”, ne-a mărturisit Alex Chepețan, mijlocașul ofensiv de 20 de ani al Mailatului.

UTA III: Debre – Haloș, Spătar, Salka, Pașcu – Isac, Lazie (70 Selegean) – Dumitru (87 Cornean), D. Miculescu, Duma (52 Răzban) – Șimon.

Voința Mailat: Barabaș – Bălă, Cernat, Ciucifara – Cheșa (68 Rancov), Ungureanu, R. Caba, Morariu – Chepețan, Mateucă, Achim.

Arbitri: Brigada Ungaria.

Observator: Cornel Tiulea.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email