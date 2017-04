Deva lui N’Doye, aproape de a cădea victima celei mai bune reprize a sezonului pentru UTA II! Oprescu: „Dăruire totală, păcat că am început timorați”

După primele 45 de minute, se părea că Deva nu va avea nicio problemă să plece cu toate punctele de la Șiria în fața celor de la UTA II. Teamul de la poalele Cetății avea avantaj de trei goluri și nu se gândea că va tremura până în ultima secundă pentru victoria ce o ține în lupta pentru promovare. S-a terminat 2-3.

La final, Dan Oprescu chiar a susținut că rezultatul trebuia să fie pozitiv și a dat și argumente. „Meritam un punct după aspectul părții a doua. Cred că a fost cea mai bună repriză din acest campionat. Am făcut ținut în pressing Deva, o echipă cu pretenții la promovare, am dat două goluri și ni s-a anulat incorect unul, după cum afirmă toți cei prezenți la meci și am avut. În plus, am avut și o bară transversală. Au fost minute bune, cu ocazii și dăruire totală pe o ploaie neîntreruptă. Am avut un joc bun de posesie și nu am dat nicio șansă adversarului să ajungă poarta noastră toată repriza a doua. Păcat de prima repriză, când băieții au intrat timorați și au greșit la marcaj în fața experimentatului Szekely. Am fost nevoit să folosesc o formulă de echipă diferită de cea cu care am jucat de obicei, au fost plecați mulți jucători Cluj, pentru campionatul Elite, dar iată că vin copii din spate, le dăm încredere și ei vor crește”, a spus tehnicianul UTA-ei II, care a luat loc pe bancă azi doar alături de Vasile Sin, ceilalți doi tehnicieni, Cristi Păcurar și Adi Ungur, fiind plecați la Cluj.

Chiar și antrenorul-jucător al Devei, Ousmane N’Doye a rămas puțin surprins de transformarea de după pauză a tinerilor utiși. „Prima repriză a fost la discreția noastră, s-a jucat frumos și bine. Am dat trei goluri și probabil că acest avantaj mare, dar și ploaia, ne-au făcut să nu ne mai concentrăm atât bine în repriza a doua și ne-am lăsat dominați. Vom analiza acasă partida, deocamdată e bine că am câștigat, asta e important și mergem înainte. Vrem să câștigăm toate partidele, nu ne interesează clasamentul, ne uităm pe el după ultima etapă și vedem cum stăm. Mă bucur de victorie, asta am dorit și am obținut”, a spus senegalezul.

Interesant este că Dan Oprescu mai susține că UTA va avea echipă satelit și în stagiunea următoare, chiar dacă, din punct de vedere sportiv, există șanse mari să retrogradeze. „Invitația de anul trecut a Federației a fost dată cu un scop clar, acela de a oferi cluburilor ce activează la nivel profesionist în primele două ligi șansa de a-și forma jucători propri într-o ligă a treia destul de puternică, cu multe echipe cu bugete mari și chiar salarii de Liga 2-a și a-i folosi apoi la echipele mari pentru că există acele obligativități. Chiar dacă vom retrograda matematic, vom fi reprimiți în vară pentru că era clar că pornim total dezavantajaț. Să nu se uite că jucăm cu trei copii Under 19, ca și celelalte cluburi, dar și cu cinci under 21, deci e clar că e foarte greu să faci puncte. Rolul echipei a doua de la UTA este de a pregăti copii din pepiniera proprie pentru a putea face pasul spre prima echipă și am reușit acest lucru. Ultimul promovat a fost Stahl, care a avut o evoluție extraordinară în acest retur și a bifat deja minute în Liga 2-a”, a adăugat tehnicianul utist, care, recent, a demarat cursurile pentru obținerea Licenței PRO.

