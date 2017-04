Experiența a făcut diferența: Victoria Zăbrani – Glogovăț 2-1

Dușul rece de la Păuliș a folosit și nu prea în cazul Zăbraniului. Doar, parțial, ca joc și din punct de vedere al rezultatului, „alb-roșii” au înțeles că au de întrunit niște așteptări și, chiar dacă nu mai există un obiectiv palpabil de clasament, sita deja cerne pentru la anul. De altfel, Adrian Abrudean a (re)văzut doi-trei jucători interesanți la Glogovăț ce a dat o replică destul de bună Victoriei, în etapa cu numărul 24 a Ligii a 4-a.

După cum a debutat partida, se creau premizele unei surprize. În minutul 7, Gornic a inventat o pasă excelentă pentru Mekki, iar algerianul l-a învins din apropiere pe Irimia. Doar trei minute a durat avantajul oaspeților, căci Francescu (foto), urcat cu faza în atac, l-a executat pe Ciornei de la 18 metri, după așezarea lui Mitu. Vorbim despre jucători trecuți de 30 de ani, iar Bebe Mitu, dar și jucătorul care a făcut faza golului doi, venit după o oră de joc, Laurențiu Olariu, chiar de 40. Atunci, Fostul jucător al lui Aqua Vest a tras din unghi, Ciornei a respins în față, iar Iorgovan nu putea rata.

Însă, aceiași Olariu și Iorgovan avea să se și joace cu ocaziile, chiar de unu la unu cu portarul, astfel că „Știli” s-a liniștit sută la sută de abia după ultimul fluier al lui Bîtea. „Am făcut o primă repriză modestă, dar nici ei nu au excelat pe lângă noi. Sigur, la Vladi sunt doi-trei rei jucători interesanți, pe care mi i-aș dori din vară la Zăbrani și care puteau să facă și azi diferența când ne așteptam mai puțin. Riscurile sunt mari când nu închei meciurile la ocaziile clare pe care ți le creezi, iar noi am avut destule azi, în special după pauză. Până la urmă, rămânem cu un rezultat pozitiv, de care sunt mulțumit, fiindcă am muncit pentru el”, a spus Adi Abrudean, la finalul disputei cu gruparea de la marginea Aradului.

Glogovățul știa că are parte de o deplasare de risc maxim, dar: „La 0-1 și 1-1, după cum am jucat, adicăm am pasat și ne-am creat și câtva situații de gol, prin Ardelean sau Negrea, speram într-un rezultat bun. Din păcate, în partea a doua și mai als după accidentarea lui Cornea, am căzut total și Zăbraniul ne mai putea da și alte goluri. Până la urmă, ne-a bătut o formație bună, mai experimentată, însă rămânem cu impresia bună lăsată în prima repriză”, a menționat Călin Dehelean, tehnicianu „roș-albaștrilor”.

Formații:

Zăbrani: Irimia – Strango, Cati, Francescu, Dragu – Corlățeanu, D. Crișan – C. Apostol (90 Mereuță), L. Olariu, D. Mitu, Iorgovan (82 Hodan).

Glogovăț: Ad. Ciornei – Neag, Blănaru, Mariș – Danciu, S. Popa, Cornea (73 Goldiș), R. Ardelean, A. Gornic – Mekki (57 Doboș), Negrea.

Arbitri: Radu Bîtea – Florin Vesa, Paul Ardelean.

Observatori: Marius Alexa, Iosif Lovas.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email