„Lanterna” – fără alcaline, Capătă și-a sărbătorit ziua cu 6 goluri! CS Dorobanți – Unirea Sântana 2-9

Sîntana se specializează în partide nebune, dar nici nu e greu când există un mic dezechilibru între compartimentul defensiv și cel de atac. În spate, din diverse motive, echipa e vulnerabilă, în timp ce o zi de grație a lui Alex Capătă poate arăta ca cea de azi, de la Dorobanți. Fostul atacant al UTA-ei a înscris de nu mai puțin de 6 ori în poarta juniorului Stejar, anulând avantajul avut de gazde la pauză, după dubla lui Vaștag.

La cum a început partida, cu golul de 0-1 al lui Capătă (reluare simplă din 2 metri după ce Stejar a respins șutul de la 25 de metri al lui Bolba), se parea că vom asista la un galop de sănătate. Însă, Vaștag a egalat rapid, în minutul 8, după o pasă a lui Ciubăncan. Deși a avut controlul partidei, Unirea nu a mai reușit mare lucru înainte de pauză, ba chiar a intrat la cabine în dezavantaj. Nadiu a venit din linia a doua și l-a lăsat pe Vaștag cu poarta goală: 2-1.

Repriza a doua, însă, nu a avut istoric și asta pentru că Sîntana a defilat pur și simplu. Alex Capătă a marcat alte cinci goluri (minutele 48, 56, 58 și 69 și 88), Ginghină (șut plasat în colțul scurt după o pătrundere pe dreapta) a înscris și el cu un sfert de minute înainte de pauză, pentru ca alte două reușite să e aparțină juniorilor, Stanciu (șut plasat din 12 metri) și Marc (execuție precisă din mijlocul careului). Tabela s-a oprit la un scor neverosimil 2-9 (!?) față de cum au decurs ostilitățile înainte de pauză.

Marius Ciubăncan e, oarecum, resemnat cu situația din clasament a echipe sale, dar asta mai ales pentru că are etapă de etapă destule absențe, iar peste toate a venit și suspendarea lui Mitre, ce a cântărit enorm în urmele meciuri. „Dacă am fi avut baterii alcaline azi, nu am fi pierdut, dar – din păcate – suntem pe din alea de 1,50 lei bucata. După o primă repriză bună, când am jucat de la egal la egal cu Sîntana și ne-am mai creat și alte ocazii pe lângă goluri, am căzut fizic și am fost taxați dur. La ce calități are, Capătă ar putea să se întoarcă liniști la UTA, dar fotbalul nu e întotdeauna doar despre calități fizice sau tehnice. Nouă nu ne rămâne decât să încercăm să terminăm cu capul sus acest campionat, să conștientizăm cu toții ce vrem exact de la acest joc, fiindcă am regresat mult față de Liga 5-a și nu e normal”, a subliniat Marius Ciubăncan, antrenor și jucător la Dorobanți.

Eroul zilei, Alex Capătă, a împlinit, joi 26 de ani, dar reușitele sale au întregit și aniversările lui Martin (22 de ani pe 26 aprilie), dar și antrenorului Dinu Donca (42 de ani pe 28 aprilie). De altfel, cei trei au fost sărbătoriți cu torturi și masa ce a venit înaintea lor la Pensiunea George’s, administrată de președintele clubului, Marius Bătrân. „La Sîntana chiar am întâlnit oameni extraordinari, serioși și sufletiști. Nu avem întârzieri la bani, munca se plătește mereu, câteodată noi, fotbaliștii, rămânem datori. Mă bucur de cele 6 goluri de azi, nu mai reușisem chiar atâtea într-un meci nici măcar la juniori. Am profitat din plin de căderea lor fizică din repriza a doua și am întors într-o manieră spectaculoasă scorul”, a spus Capătă.

Formații:

CS Dorobanți: Stejar – Ando (64 Levai), Nadiu, Pistrui, Ciubăncan (72 D. Lăsculescu) – Pîrvulescu, Poșta, R. Lăsculescu,Stancu (67 Ștrengar) – Apostol, Vaștag (77 Szoke)

Sîntana: Csurka (77 Matiș) – Peia, Mateiu, Paven – Toader, Vidac (52 Josan), Vuin (77 Marc), Bolba – Martin (67 Stanciu) , Capătă, Al. Ginghină.

Arbitri: Loredan Bogdan – Alexandru Pantea, Sergiu Cîrmaci.

Observatori: Mihai Jivan, Eugen Roșu.

