Piccioni, rezervă de lux și în absența lui Petre: „Nu mi-este ușor să stau pe margine, dar sunt profesionist și respect deciziile lui Mister”

Dacă în precedenta deplasare în care nu a putut conta pe Adi Petre, Laurențiu Roșu i-a oferit primul tricou de titular la UTA lui Gianmarco Piccioni, la Călărași, italianul a rămas din nou pe bancă. Juniorul Stahl a fost cel care a încercat să-l ajute pe Curtuiuș în atac, dar cum lucrurile nu funcționau și arădenii aveau nevoie de goluri, fostul atacant al lui Poli Iași a apărut pe teren din minutul 55.

Și, în afara de situația lui Gligor, care a întârziat finalizarea din careul mic și Mardare a respins la sacrificiu, Piccioni a avut cea mai importantă ocazie a „roș-albilor” pe Dunăre. „Poate, dacă aș fi reușit să dau mai mult efect șutului, aveam șanse mai mari să înscriu. Ne propunem mereu să câștigăm pentru a îndeplini obiectivul, dar azi, la cum au stat lucrurile, poate era bun și un egal. Din punctul meu de vedere, echipa întâlnită azi a fost, cred, cea mai bună cu care am jucat în acest an. Știu că așteptările erau mari, după ce le-am bătut pe Sepsi, Juventus și Olimpia, dar Călărași nu e cu nimic mai prejos decât ele, chiar dacă nu are un loc foarte bun în clasament”, a considerat atacantul de 25 de ani.

Piccioni a adunat destul de puține minute oficiale în „alb-roșu” și încă nu a marcat niciun gol pentru arădeni. „Nu mi-este ușor să stau pe margine, dar sunt profesionist și respect deciziile lui Mister. Nu sunt întotdeauna de acord cu ele, dar le accept. Încerc să mă pun mereu la dispoziția echipei, să dau totul când intru pe teren. Deocamdată nu am reușit mare lucru, sunt și eu puțin nervos că nu joc mai mult, dar îmi văd în continuare de treabă, sperând să dau o mână de ajutor pe finalul acestui sezon. Mai avem patru meciuri, trebuie să le câștigăm pe toate”, a adăugat italianul.

Înainte de a veni la Iași în vara anului 2015, Gianmarco Piccioni a jucat la formaţia malteză Balzan Youths, pentru care a marcat 15 goluri. Înainte de aventura la Balzan, Piccioni a apărat culorile grupărilor italiene: Sambenedettese, Vicenza, Lanciano, L’Aquila, iar peste hotare a mai jucat la Shumen (Bulgaria) și FC Mosta (Malta). Într-un sezon și jumătate în Copou, italianul a înscris 6 goluri în Liga 1 și unul în Europa League, împotriva croaților de la Hajduk Split. Gianmarco Piccioni a rămas în memoria fanilor moldoveni cu golul de 3-2, din ultima etapă a stagiunii trecute de la Timișoara, gol ce a dus trupa trupa ieșeană în premieră în preliminariile Europa League.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email