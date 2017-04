Roșu explică eșecul de la Călărași: „Mai mulți factori ce au dus la jocul slab, ținem de locul 3, dar încă nu am renunțat nici la poziția secundă”

Seria de victorii începută cu Sepsi Sfântu Gheorghe și continuată cu Juventus și Olimpia s-a întrerupt la Călărași. Pe Dunăre, UTA a primit replica unei formații solide, cu destule individualități între care s-a distins Kanda, dar și foarte motivată, în ciuda faptului că nu mai are obiective de clasament.

Arădenii au luat gol la o fază fixă și au avut dificultăți evidente să revină în joc. De altfel, cele două-trei ocazii la poarta lui Lungu s-au născut de abia spre final, însă situațiile mari de gol au aparținut tot gazdelor. „Sunt supărat, fiindcă ne doream mult să câștigăm acest meci, ca toate restul, de altfel. Am întâmpinat probleme, nu am reușit un joc bun, ci chiar slab aș putea zice. Au fost mai mulți factori pentru asta, cum ar fi programul aglomerat, cu meciuri tot din 3-4 zile, între care și două deplasări lungi, la București și aceasta, de la Călărași. Nu aș spune asta, dacă și adversarii ar fi avut același ritm, dar, după cum se știe, absolut toți adversarii noștri din această primăvară s-au odihnit înainte de meciurile cu noi și nu au avut niciun jucător suspendat. L-am mai pierdut și Petre, un jucător important pentru noi, junior, pe deasupra și a trebuit să facem ceva permutări, dar și să facem schimbările în funcție de acest lucru. S-au cumulat multe, iar peste toate am dat și peste un adversar bun, care a jucat fără presiunea rezultatului, pe când noi ne gândeam doar la cele trei puncte. De asta, am luat multe decizii greșite la construcția jocului, ne-am grăbit de multe ori în încercarea de a marca și a salva un punct, dar nu am reușit”, a fost analiza lui Laurențiu Roșu după eșecul cu numărul 7 stagional al echipei sale.

Arădenii pot cădea de pe podiumul ligii secunde dacă Brașovul învinge, marți, pe Dacia Unirea Brăila. „Am rămas pe locul 3, încercăm să ținem de el, dar încă nu am renunțat nici la poziția secundă. Mai avem de jucat patru meciuri, ne trebuie 12 puncte, 15 cu cele cu Tărlungeniul și vom vedea ce ne rezervă viitorul. Înfrângerea de azi ne doare, dar vrem să să facem tot posibilul să ne menținem sus”, a mai spus antrenorul „roș-albilor”.

Arădenii vor călători toată ziua spre casă de la Călărași, mâine și marți au liber, pentru ca juniorii să aibă varianta derby-ului cu Poli, din Campionatul de Juniori Elite Under 19, de miercuri. Totodată, în weekend, când UTA ia fără efort punctele cu retrasa Unirea Tărlungeni, utiștii de pe lista comună pot ajunge la Cermei, pentru meciul de Liga 3-a contra formației pregătite de foștii antrenori ai „Bătrânei Doamne”, Roland Nagy și Radu Anca.

FOTO: Ciprian Petcuț

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email