Vicecampioana returului se îmbracă în „galben-albastru”: Cetate Săvârșin – Progresul Pecica 2-5

Echipa ce a dat o mână importantă la schimbarea liderului s-a deplasat pe terenul uneia dintre revelațiile ultimelor etape. Cetate Săvărșin și-a vândut foarte scump pielea, de altfel a ținut-o pe ea până spre finalul mneciului, când – totuși – vizitatorii s-au desprins în merituoși câștigători. Cu acest succes, Pecica e formația ce a acumulat cele mai multe puncte în retur, după noul lider Lipova.

Neamț a deschis repede tabela de la punctul cu var, după faultul lui Wild asupra lui Bogdan. Era minutul 8, iar Săvîrșinul evolua dezinvolt, a mai avut alte două goluri anulate pe motiv de offside și a fost egalată printr-un autogol. Cel care a marcat în proprie poartă a fost Benescu, pentru scorul pauzei: 1-1.

Repriza a început cum nu se putea mai bine pentru vizitatori, care au preluat rapid conducerea prin Angel Ponta (min. 51), dar meciul a rămas deschis până spre final. În minutul 84, Drîglă a primit o pasă ideală de la R. Fritea și a ănscris cu stângul la colțul lung, pentru ca după alte trei minute, Dan Puie să facă 1-4, după ce a driblat trei adversari și a șutat plasat din careu. Neamț a deviat fericit un șut trimis de Petrean pentru 2-4, însă Puie a refăcut diferența de trei goluri în cel de-al doilea minut de prelungire.

Săvîrșinul e oricum scăpată de griji, iar azi a contribuit la un spectacol fotbalistic plăcut. „Meciul a fost extrem de frumos și chiar bun din partea noastră în primele 45 de minute. Ne-au fost anulate și două goluri, nu am primit un penalty, după ce Vali Fritea m-a împins clar în careu, dar, chiar dacă am fi mai marcat o dată sau de două ori, cred că până la urmă tot ar fi întors Pecica meciul. Sunt mai pregătiți decât noi, au jucători buni pe toate posturile, pe când nouă ne-au și lipsit Pavel, Cotuna sau Mihăilă”, a precizat Marius Cătălin Neamț, antrenor și jucător la Cetate.

Juniorul adus de la Șeitin, Robert Drîglă, este la al doilea gol în tricoul „galben-albastru”, după cel cu Frontiera Curtici. „În prima repriză, ei au fost mai motivați, s-au mobilizat mai bine, pe când noi nu am avut, parcă, ambiție. Lucrurile s-au schimbat după pauză, am schimbat total foaia și am obținut un succes cât se poate de clar și meritat. Mă bucur că am înscris, dar mă bucur și mai mult că echipa continuă seria de victorii”, a spus mijlocașul de bandă de 19 ani al lui Dorel Mutică

Săvârșin: Dagău – Ursulescu (75 Petrean), Bontea, Sandu, Benescu – I. Bogdan, Silviu Iștoc, Marc, A. Popa – Neamț, Oprea.

Progresul Pecica: Brutyo – Ew. Wild, Șiclovan, Dolga,V. Fritea – Huțanu, R. Fritea, Vasilca, Drîgla (89 Koppandi) – A. Ponta (80 Gabor), Puie.

Arbitri: Sorin Saladea – Sergiu Burcă, Flavia Dumitru.

Observatori: Iosif Manușov, Gheorghe Sfăt.

