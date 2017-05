Dublu record în Dorobanți – Sîntana 2-9! Capătă – cel mai prolific fotbalist în meciul cu cele mai multe goluri din prezenta stagiune a Ligii a 4-a

Reflectoarele au stat pe derby-ul Crișul – Lipova (0-2), în etapa a 24-a a Ligii a IV-a Arad, dar altul a fost meciul recordurilor în weekend. Este vorba despre confruntarea dintre CS Dorobanți și Unirea Sîntana, scorul pauzei (2-1) neanunțând deloc ceea ce a urmat în repriza secundă. Teamul lui Dinu Donca a marcat de nu mai puțin de opt ori în poarta juniorului Stejar, cinci dintre reușite aparținându-i golgheterului ediției trecute de campionat, Alex Capătă. Cu una din primul mitan, fostul „vârf” al UTA-ei a devenit cel mai prolific fotbalist din prezenta stagiune, stabilind – totodată – un record personal. „Nu mai reușisem chiar atâtea într-un meci nici măcar la juniori. Am profitat din plin de căderea lor fizică din repriza a doua și am întors într-o manieră spectaculoasă scorul”, spunea fotbalistul care joia trecută împlinise 26 de ani. Totodată, până la runda din etapa trecută, zece a fost numărul de goluri înscrise cel mai mult într-un singur meci de Liga 4-a, în: Lipova – UTA III 10-0, Sîntana – Zăbrani 8-2 și Dorobanți – Pecica 2-8.

Fostul utist, Marius Ciubăncan, antrenor și jucător la Dorobanți, susținea după meciul de sâmbăta trecută că locul lui Capătă e la echipa fanion a Aradului. „Îi mulțumesc pentru aprecieri, într-adevăr să joci pentru UTA e tot ceea ce-și dorește un fotbalist arădean. Am fost acolo, în cea mai bună perioadă a carierei mele, îmi pare rău că nu am rămas. Probabil, a fost și vina mea, din păcate acum, cred eu, este cam târziu să mă întorc la UTA. Eram pe cale să abandonez total fotbalul, am fost să muncesc în Germania, unde nu am făcut deloc efort aproape 9 luni de zile. La revenirea acasă, mi-am respectat cuvântul dat celor de la Sîntana, unde am lăsat oameni extraordinari, serioși și sufletiști. Din păcate, nu mai suntem implicați în lupta pentru titlu ca anul trecut, dar eu trebuie să-mi fac treaba indiferent de situație”, a adăugat fotbalistul Unirii.

Adunând 13 goluri în 8 meciuri, Alex Capătă e cel mai eficace fotbalist al returului, iar, sâmbătă, se va duela chiar cu golgheterul la zi al campionatului Nicu Modan. „Noarul” Crișului e la cota 23 și trebuie să-și reia cadența, după trei runde de secetă, pentru a-și ține formația în coasta noului lider, Șoimii Lipova. „Cu siguranță, el e mai bine pregătit decât mine, eu sunt de abia la 50% din potențialul de anul trecut. Dar, până la urmă contează ca fundașii noștri să-l anihileze, iar eu, dacă voi avem două-trei mingi măcar să le valorific. Am înțeles că în tur ne-a bătut la limită, cu un gol venit destul de târziu, aș vrea să ne luăm revanșa sâmbătă”, a mai anunțat atacantul „roș-negrilor”.

După 24 etape, clasamentul golgheterilor în Liga 4-a Arad se prezintă astfel:

Nicu Mondan (Crișul) – 23 de goluri

Cosmin Petrilă (Șimand), Mirel Arsene (Pecica) – 20 de goluri

Remus Avrămuțiu și Gabriel Parlapan (ambii Curtici) – 19 goluri

Cătălin Neamț (Săvîrșin), Cl. Popa (Sîntana), Al. Mihai (Crișul) – 17 goluri

Petru Măgulean (Curtici), Florin Mateucă (Mailat) – 16 goluri

Vlad Filimon (Lipova) -15 goluri

Capătă (Sîntana), Băd (Felnac) – 13 goluri

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email