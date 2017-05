Pașcu și Trabalka, eroii derby-ului de la Criș, țin Lipova cu picioarele pe pământ: „Suntem la mâna noastră, dar mai avem șase meciuri grele”

Din weekend, Liga a 4-a Arad are un nou lider. Acesta se schimbase prima oară exact după meciul tur, din toamnă, când Crișul o bătea pe Lipova la Zăbrani. Acum, a fost exact invers, „șoimii” chiar înscriind cu un gol în plus față de rivalii lor, ceea ce le dă și avantajul meciurilor directe în caz că ambele formații fac același număr de puncte până la final.

Pașcu: „Am studiat jocul atacanților lor, practic, nu au reușit să facă nimic”

Eroii derby-ului vin din compartimente diferite. Fundașul Ioan Pașcu a deblocat derby-ul cu o lovitură de cap puternică din numai 8 metri, la centrarea din lovitură liberă a lui Adi Piț. „Am muncit toți pentru a ajunge aici, ne-am pregătit din timp pentru acest joc și pentru această victorie. În primul rând, ca fundaș, treaba mea era să apăr poarta lui Bujor. Am studiat mult jocul atacanților lor și am reușit să-i anihilăm, practic nu au reușit să facă nimic. Că am dat și gol, unul extrem de important, mă face și mai fericit. Dar, nu este neapărat golul meu, ci al întregii echipe. Personal, mă pregătesc zi de zi, sunt pregătit să intru atunci când antrenorul mă solicită. Cred că încă mai pot face față și cu serviciul și cu fotbalul, chiar și la Liga 3-a, unde am jucat în urmă cu mulți ani, pe vremea când eram junior, în tricoul Ineului. Dar, până la Liga 3-a mai avem câteva meciuri pe care trebuie să le câștigăm. Mai avem de tras, astăzi a fost bine, dar nu e rost de nuntă sau botez”, a declarat fundașul Lipovei, care ne-a mai mărturisit că Horațiu Feșnic, arbitrul clujean al întâlnirii de sâmbătă, i-ar fi spus amical că îl așteaptă în Liga 1. „Probabil că nu știe că am 29 de ani, dar poate ne vom revedea măcar în Liga 3-a”, a mai comentat Pașcu.

Trabalka: „Ne era frică doar de noi, nu de ce joacă adversarul”

Fotbalistul crescut de Atletico și UTA s-a dovedit decisiv în tricoul „șoimilor” în acest retur. Kevin Trabalka reușea golul de 3 puncte împotriva Curticiului, dar a mai pus serios umărul și la succesele tardive cu Mailat sau Dorobanți. În finala campionatului, fostul dinamovist a înscris golul doi al echipei sale printr-un lob de efect, din 14 metri ușor lateral dreapta. Assistul i-a aparținut tot lui Adi Piț. „Ne-am pregătit mult la antrenamente. chiar l-am stresat mult pe Adi cu pasele între noi pe faza de atac. E un fotbalist de mare valoare și ne ajută mult cu experiența lui. În fiecare meci am avut câte o execuție frumoasă, dar nu chiar ca și cea de astăzi. Este o perioadă bună pentru mine. Cât despre adversar și jocul de azi, ne era frică doar de noi, nu de ce joacă ei. Ne-am propus să ne facem jocul nostru și ne-a ieșit în totalitate. Acum suntem la mâna noastră, mai avem șase partide. Trebuie să le câștigăm și să rămânem modești, campionatul nu este jucat”, a menționat atacantul de 20 de ani, unul dintre cei doi juniori cu care Sabău a început derby-ul, alături de Mădălin Tomuț.

FOTO: Ciprian Petcuț

