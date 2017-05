Sita a cernut la Cupa RDF: UTA 2004 – laureata Aradului, între timișorenele ASU Poli și LPS Banatul

Timp de două zile Aradul a fost gazda unui adevărat regal de fotbal juvenil, cea de-a șasea ediție a Elite RDF Cup, o competiție devenită deja tradițională la care au participat juniori născuți în anii 2003, 2004 și 2005.

S-a jucat pe trei arene, singurele care în acest moment pot oferi condiții decente pentru un eveniment fotbalistic: 2005 pe Șega, 2004 pe ICRTI și 2003 pe Sânnicolau Mic. În anii trecuți, competiția se desfășura pe arenele din Subcetate, dar se cunoaște situația dezastruoasă în care au ajuns cele două terenuri după ce au fost distruse tocmai de reprezentanții Primăriei Arad. La stadionul Motorul este șantier – un subiect asupra căruia vom reveni în zilele care urmează -, iar despre stadionul UTA-Francisc Neumann nu vă putem spune decât că încă este departe de a fi finalizat…

Un număr de 22 de echipe s-au întrecut pentru premiile puse în joc, șase echipe la grupa 2003 și câte opt echipe la celelalte două categorii de vârstă. A fost o competiție de un nivel bun, ridicat atât de nivelul la care s-au prezentat reprezentantele Aradului, UTA, Viitorul, Atletico sau Academia Broșovszky, dar și grupările din Timișoara, Banatul și ASU Poli, Oradea, sau chiar maghiarii de la Academia Grosics, Școala de fotbal Flavius Stoican, Craiova, Reșița, alți maghiari de la Szeged sau Unirea Sânnicolau Mare.

Am văzut copii foarte talentați, am văzut de asemenea echipe bune, bine pregătite și omogene, am văzut personalitate și atitudine la mulți dintre cei care au fost prezenți în aceste două zile în dreptunghiul verde și, spre bucuria noastră, mulți dintre evidențiați sunt chiar arădeni. Acești copii, însă, nu au nicio șansă să ajungă mari fotbaliști dacă nu vor avea parte și de competiții puternice. Degeaba o echipă ca Atletico sau UTA câștigă campionatul județean la grupa lor de vârstă cu aproape 200 de goluri marcate (n.m. da, nu e greșeală, aproape 200 de goluri) în 14 etape, dacă nu au parte și de adversari puternici pe care deocamdată îi pot întâlni doar la astfel de turnee, aceste echipe nefiind încă implicate în campionatele republicane.

Tocmai de aceea RDF, prin Florin Deznan, CEO al acestei companii arădene, are un mare merit pentru implicare și investiția în promovarea acestui sport, taxa de participare plătită de fiecare echipă fiind… zero (0). Grupările din Arad au avut ocazia să-și măsoare forțele cu echipe bune precum ASU Poli la 2003, LPS Banatul la 2004 și tot LPS Banatul și ASU Poli la 2005.

Florin Deznan are și un of legat de echipele participante. „Sunt foarte multe echipe bune în partea de Nord-Vest a României, echipe bune are și Clujul dar nu au venit niciodată la turneele noastre. Dacă ar veni aceste echipe la turneul Elite RDF Cup ar crește nivelul competiției și ar fi un plus mai ales pentru copii”, spunea ea în prima zi de competiție.

UTA – singura câștigătoare a Aradului

Este vorba chiar despre generația de campioni de la 2004 pregătiți de Dinu Donca, cea care în 2015 învingea în finala națională echipa Academiei Hagi, iar anul trecut a câștigat puternicul turneu de la Barcelona. Portarul Tirian, Ahmet Ekmeci, Petruț, Ciubăncan jr., Sasha Deznan (fiul lui Florin Deznan), sau golgeterul Vulturar, alături de ceilalți colegi ai lor, s-au impus în fața celor de la LPS Banatul, confirmând statutul de favoriți. „A fost o competiție destul de grea, iar ultimul meci cu LPS Banatul a fost foarte dificil”, spune Vulturar, cel care a fost golgeter al turneului cu 9 reușite. UTA a început în forță cu o victorie cu 4-0 chiar în fața Banatului. În semifinale au trecut de ASU Poli Timișoara cu 2-1 prin „dubla” lui Vulturar, iar în finală același jucător avea să marcheze unicul gol al meciului cu Banatul.

La generația 2003, victoria le-a revenit celor de la ASU Poli (antrenor Iulian Prodana), UTA – pregătită de Radu Mărginean – fiind pe poziția a 2-a în fața celor de la Oradea.

LPS Banatul (antrenor Ovidiu Vâlceanu) a câștigat competiția celor mai mici dintre fotbaliști, cei născuți în 2005, urmați de Viitorul Arad, grupă antrenată de Dinu Maghici și de Atletico Arad, echipă pregătită de Bogdan Oneț.

Cel mai bun jucător al categorie 2003 a fost desemnat Alexandru Gaspar, de la ASU Poli Timișoara. În schimb, premiile speciale de la celelelalte grupe de vârstă s-au dus la Academia de fotbal „Grosics” din Gyula, respectiv la Kocsis Bence (2004) și Ferencz Farkas (2005).

Festivitatea de premiere a avut loc pe arena Șega. Pe lângă trofee și medalii, s-au oferit și premii individuale, iar unele echipe au plecat acasă cu premii speciale oferite în urma unei tombole, premii constând în echipament sportiv sau mingi. Moderatorii festivității de premiere au fost cunoscutul actor Zoltan Lovas și Gabriel Iazbinski.

Foto-text: Lucian Dănilă

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email