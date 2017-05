Andor se desparte de UTA cu patru meciuri înainte de finalul stagiunii

Poate cel mai în formă fotbalist utist, alături de Petre, nu a fost în apele sale în stagiunea de primăvară. E adevărat, a și suferit o accidentare la spate ce l-a scos din circuit trei-patru săptămâni, după care a mai prins destul de rar echipa. Nemulțumirea sa că nu joacă era evidentă și, pe undeva, s-a manifestat prin intrarea de cartonaș roșu la Țenea pe finalul partidei dintre Dunărea Călărași și UTA.

Astăzi, conducerea clubului UTA și mijlocașul de bandă de 26 de ani și-au strâns amiabil mâinile pentru o reziliere a contractului înainte cu patru etape de finele stagiunii. Andor venise în „alb-roșu” în vara anului trecut după ce se despărțise de FC Brașov și nu a mai semnat cu Concordia Chiajna, cu care a și fost într-un cantonament în străinătate. Are patru goluri pentru Bătrâna Doamnă, toate înscrise toamna trecută cu echipe grele, trei dintre ele decisive, cu Academica Clinceni, ASU Poli și Foresta Suceava, plus cel de la Tîrgoviște, cu Chindia. Andor mai are și patru pase de gol pentru echipa pregătită de Roland Nagy și acum Laurențiu Roșu.

Fotbalistul va participa la antrenamentul de azi al UTA-ei, primul după eșecul de la Călărași, după care va trece pe la club să-și încaseze salariile până la finalul acestei stagiuni și va pleca acasă, la Oradea. În plin campionat, mai precis acum o lună de zile, arădenii s-au mai despărțit și de Alexandru David.

