În cărți pentru event: Șoimii Șimand – Șoimii Lipova 1-8

Noul lider al Ligii a IV-a se aștepta la o replică mai bună din partea șimăndanilor și nu și-a menajat fotbaliștii din defensivă, sau cel puțin nu până ce nu a avut calificarea în semifinalele Cupei în buzunar. Se întâmpla încă de la pauză, când tabela arăta un elocvent 0-5 și o dominare totală a lipovanilor.

Au fost goluri cât se poate de simple, din acțiuni legate, cu pase repetate, din poziție de unu la unu cu Vaida, plus faze (capul lui Pașcu sau penalty-ul lui Filimon). Pentru amatorii de statistici să spunem că au marcat: Filimon (19, 40, 82 și 86), Pașcu (28), Șulumberchean, Simion (43) și Orza (65). Golul de onoare al Șimandului, o echipă aflată în cădere liberă în în ultima lună de zile, a fost înscris în minutul 70, după ce Petrilă a pus latul la centrarea lui Rafila.

În acest moment al sezonului, Lipova are șanse bune de a face eventul județean, campionat și Cupă, iar antrenorul echipei nu vede motive să nu reușească acest lucru. „Lotul numeros și echilibrat valoric ne permite să fim performanți pe ambele fronturi. Nu uităm că primul obiectiv al sezonului era recâștigarea Cupei României și – bineînțeles – că nu am renunțat la el, deși avem șansa să câștigăm și campionatul. În meciul de azi, vă spun sincer că mă așteptam la o replică mai bună din partea Șimandului și de aceea am început cu fundașii centrali și portarul titulari. Se pare, însă, că ei trec printr-un moment mai greu, însă e și meritul nostru pentru că ne-am făcut meciul ușor, marcând repede două-trei goluri”, a menționat Flavius Sabău la finalul partidei de la Șimand.

Formații:

Șimand: Vaida – Cătană, Tolan, Engelhardt, Rafila – Berar, Faur (46 Măcinic), Țigan, Covaci – Cuc (51 Ujoc), Petrila.

Lipova: Bujor (46 Blaguescu) – E. Pantea, Calvin, Pașcu (46 Cotoc), Edu – Orza, Bercu, Simion (46 Denuț), Gherghel (61 S. Popa) – Șulumberchean, Filimon.

Arbitri: Alexandru Gornic – Silviu Mocanu, Lucian Berariu.

FOTO: Ciprian Petcuț

