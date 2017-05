Costin: „Dacă suntem motivați și uniți, putem realiza eventul”

Dacă a cam ieșit din circuitul primei echipe, la echipa de juniori mari a UTA-ei, Cristian Costin a dat randament maxim în meciurile decisive pentru calificarea la turneul final. La Cluj, contra Ardealului, mijlocașul dreapta a reușit o spectaculoasă „dublă”, iar azi, contra lui Poli, două pase decisive pentru Mandache și Jorza. „Era un meci decisiv pentru noi, un derby încins, știam că nu ne permitem să pierdem vreun punct. Poate nu am făcut un meci prea bun pe parcursul tuturor celor 90 de minute, dar asta pentru că avem meciuri din trei în tre zile și s-a văzut și oboseala. Până la urmă, însă, am dat un randament bun cu toții, iar rezultatul s-a văzut pe tabelă. Țin să-mi felicit colegii, în timp ce eu îmi propun să progresez de la meci la meci, să-mi ajut și pe viitor echipa. Rămâne de văzut dacă mă voi întoarce la prima echipă, ce ține de mine încerc să fac”, a spus Costin la finalul derby-ului Vestului de la Under 19.

Luna mai ar putea fi cea a trofeelor pentru tinerii utiști, care au de jucat finala Cupei cu Viitorul și turneul final la Under 19. „Dacă am câștigat odată contra lui Viitorul, nu văd de ce nu am mai face-o odată. Dacă suntem motivați și uniți, putem să o ducem la capăt, ca și familie și să realizăm chiar eventul”, a adăugat Cristi Costin.

